ДТП с кортежем Порошенко: стало известно о состоянии пострадавшего пенсионера

Состояние 87-летнего киевлянина Василия Андреевича, который получил травмы в результате аварии с участием президентского кортежа, ухудшилось.

Об этом рассказал сын пострадавшего пенсионера, передает "ТСН".

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Как известно, 6 марта в Киеве автомобиль президентского кортежа сбил пожилого мужчину. Иномарка, совершившая ДТП, осталась на месте происшествия.

По его словам, отец до сих пор находится в реанимации и сейчас его готовят к операции на ноге.

В то же время сын пенсионера рассказал, что администрация президента держит слово и помогает в лечении. Однако, чем именно помогают у Порошенко, человек не уточнил.

Напомним, ранее сын пострадавшего в аварии с кортежем президента Петра Порошенко 87-летнего киевлянина рассказал, что пенсионер ничего не помнит о ДТП. Врачи диагностировали у него тяжелый перелом голени левой ноги, который нуждается в операции.