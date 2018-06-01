ДТП с кортежем в Киеве: стало известно, что сейчас со сбитым ребенком
Сбитому 31 мая вечером в Киеве 13-летнему велосипедисту до сих пор проводят операцию. Ребенок находится в столичной больнице Охматдит.
Об этом сообщает ТСН.
Родители мальчика рассказали, что в результате аварии их сын получил многочисленные переломы и ушибы.
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По словам свидетелей ДТП, когда ребенка сбил полицейский автомобиль, мальчик как раз переходил дорогу по пешеходному переходу и вез с собой велосипед. Ребенка отбросило на 30 метров. Очевидцы уверяют, что автомобиль мчался впереди официального кортежа.
На опубликованных в сети фото видно, что от удара автомобиля с мальчика аж слетела обувь. Она так и осталось лежать на дороге после того, как ребенка забрали в больницу.
Обувь мальчика, которого сбила машина из кортежа в Киеве
Напомним, что 31 мая в Киеве на пешеходном переходе авто сбило 13-летнего велосипедиста. Очевидцы сообщали, что это был якобы автомобиль из кортежа Президента Украины Петра Порошенко. Парня забрали в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ноги.
В Администрации Президента Украины заверили, что машина, которая сбила ребенка в Киеве, не принадлежала к кортежу главы государства.
Позже стало известно, что автомобиль принадлежит полиции, и он выполнял спецзадание. Водитель сдал тест, который не выявил в его крови алкоголя. Правоохранители открыли дело по факту ДТП.
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