11:21
1 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 11°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
  • понедельник
    28°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Суровый армейский рэп. Для чего миллионеру Михалкову трактор
Вєсті Кремля
22:16, 31 мая
Вести.UA. СБУ поможет канонизировать церковь. Детсад Гройсмана
Вєсті.UA
22:01, 31 мая
Куда
ЦРУ
09:14, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

ДТП с кортежем в Киеве: стало известно, что сейчас со сбитым ребенком

596 Читати новину українською
ДТП с кортежем в Киеве
ДТП с кортежем в Киеве / Dtp.kiev.ua

Сбитому 31 мая вечером в Киеве 13-летнему велосипедисту до сих пор проводят операцию. Ребенок находится в столичной больнице Охматдит.

Об этом сообщает ТСН.

Родители мальчика рассказали, что в результате аварии их сын получил многочисленные переломы и ушибы.

Читайте также: ДТП с ребенком на велосипеде в Киеве: водитель, который сбил мальчика, дал комментарий

По словам свидетелей ДТП, когда ребенка сбил полицейский автомобиль, мальчик как раз переходил дорогу по пешеходному переходу и вез с собой велосипед. Ребенка отбросило на 30 метров. Очевидцы уверяют, что автомобиль мчался впереди официального кортежа.

На опубликованных в сети фото видно, что от удара автомобиля с мальчика аж слетела обувь. Она так и осталось лежать на дороге после того, как ребенка забрали в больницу.

ДТП кортеж Київ аварія дитина
Обувь мальчика, которого сбила машина из кортежа в Киеве

Напомним, что 31 мая в Киеве на пешеходном переходе авто сбило 13-летнего велосипедиста. Очевидцы сообщали, что это был якобы автомобиль из кортежа Президента Украины Петра Порошенко. Парня забрали в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ноги.

В Администрации Президента Украины заверили, что машина, которая сбила ребенка в Киеве, не принадлежала к кортежу главы государства.

Позже стало известно, что автомобиль принадлежит полиции, и он выполнял спецзадание. Водитель сдал тест, который не выявил в его крови алкоголя. Правоохранители открыли дело по факту ДТП.

Теги: Новости Украины Дети ДТП с кортежем в Киеве Аварии и ДТП Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
31 мая, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
686
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук