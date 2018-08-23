ДТП с мажорами: кто подпитывает безнаказанность детей власть имущих

В Киеве на бешеной скорости автомобиль BMW врезался в припаркованные автомобили, чудом обошлось без жертв. Водитель едва шевелил языком, поэтому, конечно, наотрез отказался проходить тест на алкоголь. В ответ на нахальное поведение мажора люди едва не учинили над ним самосуд, за что полицейские начали задерживать – очевидцев.

Об этом в своем блоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

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Он напомнил и о другом резонансном случае, который недавно случился в Ровно – там сын местного политика Михаила Бузинарского Андрей вылетел на перекресток на красный свет и протаранил машину, в которой ехали супруги-пенсионеры.

Как оказалось, это уже четвертая авария, которую за последние годы совершил Бузинарский-младший, и каждый раз – под действием алкоголя или наркотиков,

– рассказал журналист.

И добавил, что этого молодого любителя стимулирующих препаратов полицейские тоже отпустили.

Бузинарский совершил по меньшей мере четыре ДТП за последние несколько лет

Гнап отметил, что старший Бузинарский ранее возглавлял на Ровенщине очаг скандальной пророссийской организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука, а сегодня руководит в Ровно другой пророссийской структурой – местной ячейкой партии "За жизнь" Вадима Рабиновича, в последнее время не скрывает своей привязанности к Медведчуку.

Ну а поскольку, подытожил журналист, Виктор Медведчук теперь пользуется особым расположением нынешней власти, то ожидать, что Андрей Бузинарский опять что-то не выкинет и не выйдет на волю – просто не приходится.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 23 августа 2018