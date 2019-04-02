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      ДТП с нацгвардейцами в Одессе: один из бойцов пришел в себя и рассказал о страшной аварии

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      Место ужасного ДТП в Одессе
      Место ужасного ДТП в Одессе / Пресс-служба Нацполиции

      Один из бойцов Нацгвардии, который пострадал во время смертельного ДТП в Одессе, пришел в себя. Речь идет о солдате Денисе Балгурове. Другой нацгвардеец, Даниил Руденко, впал в кому. У него тяжелая черепно-мозговая травма.

      24 канал сообщал, что 30 марта водитель автомобиля Opel с европейской регистрацией грубо нарушил правила дорожного движения, поехал на желтый сигнал светофора и столкнулся с двумя другими автомобилями. От мощного удара Opel отбросило на тротуар. Так, в результате ДТП погиб военный, который находился на тротуаре, тяжелые травмы получили двое его коллег-нацгвардейцев, а также трое пассажиров Opel.

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      Кроме того, чуть позже стало известно о возмутительных деталях трагедии. Один из очевидцев аварии добивал ногами окровавленных бойцов Нацгвардии. Полицейские уже установили личность этого человека. Это бывший осужденный – Максим Путилин. За содеянное ему грозит 5 лет за решеткой.


      Максим Путилин, который добивал пострадавших в аварии нацгвардейцев ногами

      Сейчас двое бойцов Нацгвардии находятся в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона. Состояние Балгурова, который пришел в себя, стабильное с положительной динамикой. Вскоре врачи собираются перевести его в отделение травматологии, передает "Думская".

      Мужчина рассказал о пережитом инциденте. Он вместе с сослуживцами стоял на тротуаре возле пешеходного перехода, когда на них наехал Opel.

      Он попытался проскочить между двумя машинами, зацепился за одну, затем его отбросило,
      – вспомнил пострадавший.

      Также Балгуров пролил свет на поведение Путилина – очевидца ДТП, который добивал пострадавших нацгвардейцев ногами. По его словам, это была месть за то, что военные за несколько минут до трагедии сделали ему замечание за нарушение общественного порядка.

      По словам медиков, военных ожидает длительная реабилитация и несколько операций. У каждого из них – открытые переломы ног.

      Смотрите видео, как мужчина бьет пострадавших нацгвардейцев после ДТП в Одессе (18+):

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Нацгвардія Новости Одессы Аварии и ДТП
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