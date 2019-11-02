ДТП с тещей Притулы Лилией Сопельник: новые данные о пострадавших маме и мальчике

Лилия Сопельник, которая является тещей Сергея Притулы, еще в августе на высокой скорости сбила женщину с 9-летним сыном. Они получили серьезные травмы и несколько недель пролежали в больнице. Однако, их состояние улучшается, а мальчик уже начал понемногу ходить.

Жуткая авария произошла почти три месяца назад, а пострадавшие до сих пор приходят в себя от случившегося. Их адвокат Юрий Сухов рассказал "КП", что женщину с сыном только недавно выписали из больницы.

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В частности, Ростислава отпустили домой несколько недель назад, а его маму – только на прошлой неделе. Однако женщина все еще находится на лечении в амбулаторном режиме и процесс ее выздоровления проходит тяжело.

У мамы состояние слабое, она еще не реабилитировалась от полученных травм. Ей вставили спицы, ведь у женщины повреждены ключицы и бедро. Приходилось по очереди делать операции,

– рассказал юрист.

По его словам, 9-летний Ростислав после выписки из больницы даже не мог самостоятельно ходить. Но мальчик понемногу выздоравливает и уже может самостоятельно передвигаться. Однако, о полном выздоровлении говорить еще рано.

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Сухов добавил, что сторона виновницы аварии Лилии Сопельник начала финансово помогать пострадавшей семье и оплачивала их лечение.

Они перечисляли деньги на карточку. Все, что перечисляли, зафиксировано, этого мы не скрываем. Деньги использованы на лечение,

– добавил адвокат.

По его словам, хотя ДТП и произошло еще 22 августа, дело тянется и тянется. Следователи проводят множество необходимых экспертиз. Если вина Лилии Сопельник будет доказана в суде, ей грозит от трех до восьми лет заключения.

Что известно о ДТП с участием Лилии Сопельник?Лилия Сопельник – мама жены шоумена Сергея Притулы Екатерины и жены экс-регионала Виталия Хомутынника Виктории.



22 августа она устроила ДТП на днепровской набережной в Киеве. По предварительной информации, 59-летняя водитель задним ходом наехала на пешеходов, потому что перепутала педали.



В аварии пострадали мать и ее 9-летний сын Ростислав. Мальчик получил закрытую травму живота и грудной клетки и был доставлен в "Охматдет". Его мать Анжела получила сотрясение головного мозга и перелом костей таза.



Впоследствии суд избрал меру пресечения для Лилии Сопельник в виде ночного домашнего ареста на два месяца.