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      ДТП с тещей Притулы Лилией Сопельник: новые данные о пострадавших маме и мальчике

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      Пострадавших в ДТП с тещей Притулы маму и сына выписали из больницы
      Пострадавших в ДТП с тещей Притулы маму и сына выписали из больницы / Коллаж 24 канала

      Лилия Сопельник, которая является тещей Сергея Притулы, еще в августе на высокой скорости сбила женщину с 9-летним сыном. Они получили серьезные травмы и несколько недель пролежали в больнице. Однако, их состояние улучшается, а мальчик уже начал понемногу ходить.

      Жуткая авария произошла почти три месяца назад, а пострадавшие до сих пор приходят в себя от случившегося. Их адвокат Юрий Сухов рассказал "КП", что женщину с сыном только недавно выписали из больницы.

      Коротко: Лилия Сопельник переехала мальчика с мамой: что известно о теще Притулы и Хомутынника

      В частности, Ростислава отпустили домой несколько недель назад, а его маму – только на прошлой неделе. Однако женщина все еще находится на лечении в амбулаторном режиме и процесс ее выздоровления проходит тяжело.

      У мамы состояние слабое, она еще не реабилитировалась от полученных травм. Ей вставили спицы, ведь у женщины повреждены ключицы и бедро. Приходилось по очереди делать операции,
      – рассказал юрист.

      По его словам, 9-летний Ростислав после выписки из больницы даже не мог самостоятельно ходить. Но мальчик понемногу выздоравливает и уже может самостоятельно передвигаться. Однако, о полном выздоровлении говорить еще рано.

      Интересно: Притула прокомментировал ДТП, которое устроила его теща

      Сухов добавил, что сторона виновницы аварии Лилии Сопельник начала финансово помогать пострадавшей семье и оплачивала их лечение.

      Они перечисляли деньги на карточку. Все, что перечисляли, зафиксировано, этого мы не скрываем. Деньги использованы на лечение,
      – добавил адвокат.

      По его словам, хотя ДТП и произошло еще 22 августа, дело тянется и тянется. Следователи проводят множество необходимых экспертиз. Если вина Лилии Сопельник будет доказана в суде, ей грозит от трех до восьми лет заключения.

      Что известно о ДТП с участием Лилии Сопельник?Лилия Сопельник – мама жены шоумена Сергея Притулы Екатерины и жены экс-регионала Виталия Хомутынника Виктории.

      22 августа она устроила ДТП на днепровской набережной в Киеве. По предварительной информации, 59-летняя водитель задним ходом наехала на пешеходов, потому что перепутала педали.

      В аварии пострадали мать и ее 9-летний сын Ростислав. Мальчик получил закрытую травму живота и грудной клетки и был доставлен в "Охматдет". Его мать Анжела получила сотрясение головного мозга и перелом костей таза.

      Впоследствии суд избрал меру пресечения для Лилии Сопельник в виде ночного домашнего ареста на два месяца.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Расследования Криминальные новости Сергей Притула Новости Киева Постраждалі Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП
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