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      ДТП с участием военной техники произошло вблизи Львова: фото

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      На объездной дороге Львова легковушка врезалась в военный тягач
      На объездной дороге Львова легковушка врезалась в военный тягач / Роман Кисіль

      Вблизи Львова на объездной дороге столкнулись военный тягач и легковушка. Инцидент произошел около 8:30 утра 3 октября.

      По словам очевидцев, в результате ДТП, потому так как машины перегородили дорогу, было заблокировано движение от Винников в сторону Гамалеевку.

       Советуем ознакомиться! Что надо сделать, чтобы снизить количество аварий и ДТП в Украине: простые советы

       

      Львів, військовий тягач, ДТП
      К счастью, в результате ДТП никто не пострадал / Роман Кисель

      Сейчас этим делом занимаются военные и Нацполиция. Правоохранители  утверждают, что в результате ДТП, к счастью, никто не пострадал.

      По словам пресс-секретаря территориального управления ГБР в Львове Зоряны Тывин, авария произошла из-за того, что машину занесло на скользкой дороге, и, как следствие, она врезалась в тягач.


      ДТП произошло, поскольку легковушку занесло на скользкой дороге / Роман Кисель

      Накануне во Львове случилась еще одно громкое ДТП, правда, уже с участием полицейского микроавтобуса. Здесь на улице Кульпарковской в результате столкновения с легковушкой машина правоохранителей перевернулась на ходу.

       

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      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Львова Аварии и ДТП Новости Украины
      Источник: 24 канал
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