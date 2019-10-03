ДТП с участием военной техники произошло вблизи Львова: фото

Вблизи Львова на объездной дороге столкнулись военный тягач и легковушка. Инцидент произошел около 8:30 утра 3 октября.

По словам очевидцев, в результате ДТП, потому так как машины перегородили дорогу, было заблокировано движение от Винников в сторону Гамалеевку.

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К счастью, в результате ДТП никто не пострадал / Роман Кисель

Сейчас этим делом занимаются военные и Нацполиция. Правоохранители утверждают, что в результате ДТП, к счастью, никто не пострадал.

По словам пресс-секретаря территориального управления ГБР в Львове Зоряны Тывин, авария произошла из-за того, что машину занесло на скользкой дороге, и, как следствие, она врезалась в тягач.



ДТП произошло, поскольку легковушку занесло на скользкой дороге / Роман Кисель

Накануне во Львове случилась еще одно громкое ДТП, правда, уже с участием полицейского микроавтобуса. Здесь на улице Кульпарковской в результате столкновения с легковушкой машина правоохранителей перевернулась на ходу.