ДТП с украинцами в Чехии: появилась информация о смерти еще одной пострадавшей
В реанимации умерла еще одна пострадавшая в ужасном ДТП, которое произошло 11 ноября в Чехии с участием жителей Закарпатья.
Об этом пишет Mukachevo.net.
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Ранее 24 канал сообщал, что 11 ноября четверо гастарбайтеров из Закарпатья погибли в аварии микроавтобуса в Чехии. Удар был настолько сильным, что и микроавтобус, и грузовик вылетели в кювет.
В то же время издание отмечает, что родные женщины сообщили о ее смерти в комментарии телеканалу Sirius. И того, жертв трагической ДТП в Чехии стало уже пять.
Министерство иностранных дел подтвердило гибель четырех украинцев. Сейчас консул решает вопрос о возвращении тел погибших в Украину.
Однако это не единственная смертельное ДТП с украинцами в течение последних дней. Так, в Польше в селе Сарнув Силезского воеводства водитель сбил на пешеходном переходе трех гражданок Украины. В результате аварии две женщины погибли на месте, еще одна в тяжелом состоянии находится в больнице.