ДТП с украинцами в Чехии: в МИД опровергли информацию о смерти пострадавшей украинки

В Министерстве иностранных дел Украины опровергают информацию о смерти пострадавшего в ДТП на территории Чехии гражданина Украины, который после резонансной аварии попал в больницу.

11 ноября в районе города Тржинец на востоке Чехии микроавтобус с украинскими заробитчанами попал в жуткое ДТП.

Читайте также: Смертельное ДТП с украинцами в Чехии: в МИД рассказали детали

Мини-бус, в котором ехали пятеро закарпатцев, столкнулся с грузовиком. Четверо украинцев, находившихся в бусе, погибли на месте.

Закарпатские СМИ сообщили, что еще одна пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

Днем 14 ноября появилась информация о том, что женщина скончалась в больнице.

Однако в МИД Украины эту информацию опровергли. Так заместитель директора Департамента консульской службы МИД – начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич заверил, что пострадавший в ДТП гражданин Украины до сих пор находится в больнице, пишет УНН.

Пострадавший находится в больнице. Ему оказывается необходимая медицинская помощь,

– отметил дипломат.

Ранее в МИД сообщили, что сейчас решается вопрос о репатриации на родину тел погибших украинцев.