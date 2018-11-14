19:37
14 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Диктаторские замашки Рогозина. Иллюзии Навального
      Вєсті Кремля
      22:41, 13 ноября
      Вести.UA. Украинцы завидуют Луценко. Политические амбиции "евробляхеров"
      Вєсті.UA
      20:04, 13 ноября
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      ДТП с украинцами в Чехии: в МИД опровергли информацию о смерти пострадавшей украинки

      38 Читати новину українською
      ДТП в Чехии: погибли четверо украинцев
      ДТП в Чехии: погибли четверо украинцев / transkarpatia.net

      В Министерстве иностранных дел Украины опровергают информацию о смерти пострадавшего в ДТП на территории Чехии гражданина Украины, который после резонансной аварии попал в больницу.

      11 ноября в районе города Тржинец на востоке Чехии микроавтобус с украинскими заробитчанами попал в жуткое ДТП.

      Читайте также: Смертельное ДТП с украинцами в Чехии: в МИД рассказали детали

      Мини-бус, в котором ехали пятеро закарпатцев, столкнулся с грузовиком. Четверо украинцев, находившихся в бусе, погибли на месте.

      Закарпатские СМИ сообщили, что еще одна пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

      Днем 14 ноября появилась информация о том, что женщина скончалась в больнице.

      Однако в МИД Украины эту информацию опровергли. Так заместитель директора Департамента консульской службы МИД – начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич заверил, что пострадавший в ДТП гражданин Украины до сих пор находится в больнице, пишет УНН.

      Пострадавший находится в больнице. Ему оказывается необходимая медицинская помощь,
      – отметил дипломат.

      Ранее в МИД сообщили, что сейчас решается вопрос о репатриации на родину тел погибших украинцев.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Первый снег в Украине: что происходит в областях
      сегодня , 19:30 Первый снег в Украине: что происходит в областях
      17
      Из шоу-бизнеса в политику: кто из украинских звезд обладал мандатом и что из этого вышло
      сегодня , 19:02 Из шоу-бизнеса в политику: кто из украинских звезд обладал мандатом и что из этого вышло
      55
      Забудова Києва: як частину школи продали і що тепер робити
      сегодня , 19:00 Забудова Києва: як частину школи продали і що тепер робити
      Олеся Пинзеник 977
      Яценюк и НАБУ: в чем подозревают экс-премьера и что ему грозит?
      сегодня , 18:01 Яценюк и НАБУ: в чем подозревают экс-премьера и что ему грозит?
      Інна Жолобович 402
      Праймеріз в Україні важливі, але неможливі
      сегодня , 17:00 Праймеріз в Україні важливі, але неможливі
      Артем Овдієнко 112
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук