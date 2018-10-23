ДТП со звездами "Дизель Шоу": Яна Глущенко рассказала о своем состоянии здоровья

Актриса популярного проекта "Дизель Шоу" Яна Глущенко, которая с коллегами попала в жуткое ДТП, рассказала о своем состоянии здоровья. Заявление звезды появилось на ее странице в Instagram.

По словам Яны Глущенко, медики уже выписали ее из больницы. актриса опровергла жуткие слухи о травмах, которые она получила. Звезда заявила, что все части тела у нее на месте, а сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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"Я уже дома, жива и здорова, все органы и части тела на месте. Огромная просьба к поклонникам и прессе: не пишите вымышленные вами же диагнозы и прогнозы. Нам сейчас и так тяжело! Не спрашивайте выйдем ли мы еще на сцену и т.д. – эти вопросы сейчас неуместны! Если хотите сделать доброе дело, то помолитесь за наше здоровье и поставьте свечку за Марину. Спасибо за понимание", – написала Яна Глущенко.

Скриншот заявления Яны Глущенко – пострадавшей в ДТП актрисы "Дизель Шоу"

К слову, сразу же после страшного ДТП на Киевщине актеров Яну Глущенко и Егора Крутоголова госпитализировали с травмами различной тяжести. В результате столкновения на месте аварии погибла Марина Поплавская. Впоследствии стало известно, что другие актеры "Дизель Шоу" получили серьезные травмы, однако потребности в их госпитализации не было.

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