ДТП в Харькове: Дронов не согласен с решением суда и будет подавать апелляцию

Харьковский суд, которыйгод и четыре месяца рассматривал дело жуткого ДТП в Сумской области, наконец вынес решение. Услышать приговор пришли большинство пострадавших, общественные активисты и просто жители города. Более 2 часов судья Виктор Попрас зачитывал материалы дела, и в конце районный суд ставит точку в резонансном ДТП.

Какой приговор вынес суд

Судья назначил обоим виновникам ДТП наказание в виде 10 лет лишения свободы. Также суд запретил им управлять транспортными средствами три года.

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Также осужденные должны выплатить 6 миллионов гривен компенсации семьям погибших в автокатастрофе. В частности, по одному миллиону каждой семье жертв трагедии.

Как виновники ДТП отреагировали на приговор

Алена Зайцева самого приговора не услышала, потому что среди заседания ей стало плохо и ее вывели из зала. А вот Геннадий Дронов воспринял приговор эмоционально – сел на скамью, закрыв лицо руками. Однако свою вину он до сих пор не признает.



Зайцева и Дронов в суде

Стало известно, что в ближайшее время мужчина будет подавать апелляцию. Его защита называет приговор судьи несправедливым и выборочным, ведь в крови Зайцевой суд так и не нашел опиатов.

Для меня непонятно, какая скорость все-таки была у автомобилей. Если суд сказал, что днепровская экспертиза является достаточным доказательством, почему тогда не используются положения этой экспертизы,

– отметил адвокат Дронова Сергей Перепелица.

Зато будут ли обжаловать решение суда адвокаты Зайцевой пока неизвестно. Адвокат Зайцевой Юлия Козырь сказала, что этот приговор является очень строгим и неожиданным.

Довольны ли решением суда родные погибших и пострадавшие

Большинство пострадавших семей сначала не могли поверить в то, что водители получат самое суровое наказание. Людмила Фабрис, которая в страшной аварии потеряла дочь и внучку, отметила, что победа на их стороне. В целом большинство приговор суда удовлетворил, однако некоторые из пострадавших все же настроены на то, что приговоры еще предстоит отстоять в апелляции. А присужденные компенсации суметь забрать.

Меня спрашивают, доволен ли я приговором. А чем я должен быть доволен? Тем, что наших детей нет? Или тем, что наша дочь больше не имеет мужа, она стала инвалидом второй группы. Довольны, что нашей второй дочери Дианочки нет? Чем мы должны быть довольны?! Суд вынес справедливый приговор и все,

– сказал отец погибшей в аварии Игорь Берченко.

Что известно о смертельной аварии в Харькове?

18 октября 2017 года на улице Сумской в ​​Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой отлетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов (6 погибших). Суд арестовал обоих водителей и оба – обвиняемые по делу.