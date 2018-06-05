ДТП в Харькове: медэксперт объяснил, почему при повторном анализе у Зайцевой не выявили опиатов

Медэксперт Александр Чубенко, который делал анализ мочи участницы смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой, объяснил, почему во время повторного исследования не обнаружил опиаты в образцах. По его словам, ему предоставили мало материала для проведения процедуры.

Об этом мужчина сообщил в зале суда, передает "Объектив".

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На кафедру токсикологии доставили образцы биологического вещества 19 октября 2017. Образцы принадлежали Елене Зайцевой. Исследование проходит в два этапа. На предварительном этапе в моче были найдены опиаты. Второй этап исследования провести не удалось из-за малого количества биологических образцов,

– отметил медицинский эксперт.

По словам Чубенко, второй этап должен был подтвердить результаты предыдущего. Для проведения исследования необходимо было 30 миллилитров биологического вещества.



"Было предоставлено всего 5 миллилитров. Поэтому невозможно сделать конкретный вывод о присутствии в моче Зайцевой группы наркотических веществ", – добавил Александр Чубенко.

Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате аварии на месте погибли 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу.