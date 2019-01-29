ДТП в Харькове с участием Зайцевой и Дронова: против следователя могут открыть производство

Дело относительно смертельного ДТП на Сумской в Харькове, вероятными виновниками которого были Алена Зайцева и Геннадий Дронов, получило виток. Суть в том, что прокуратура не исключает открытия производства против следователя Игоря Волкова, который занимается расследованием этой аварии.

Об этом написала журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook.

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"Более года после ДТП, прокуроры все видели, экспертизы без ответов принимали, принимали во внимание и основывали на них обвинения, добавляли смягчающие обстоятельства Зайцевой, не добавляли отягчающих. И наконец, не исключают производство. Вот только вопрос к Волкову – это прямые вопросы к прокуратуре. Неужели против себя также откроют производство?" – подчеркивает она.

По ее словам, накануне, 28 января, допросить Волкова в суде требовал адвокат Дронова, однако судья отказал.

Эксперты говорят, что именно Волков не передал им документы, которые могут свидетельствовать о наркотическом состоянии Зайцевой. В суде Федирко (врач-нароклог, которая первой после ДТП обследовала Зайцеву – 24 канал) проговорилась, что именно Волков звонил ей несколько раз и говорил, сколько брать мочи и крови – позже биоматериала почему-то не хватило для исследований. Скорость не установлена, красный автомобиль, с которым могли быть гонки у Зайцевой, не найдено и еще много чего не установлено и не найдено. И я уверена, что такое заявление прокуроров – популистское и оно сделано, чтобы сбить градус перед приговором,

– отметила журналистка.

Также Татьяна Доцяк обнародовала свой разговор с прокурором относительно Волкова, который состоялся после заседания. Как отметила она, у нее есть доказательства, что следователь имел все необходимые документы, которые надо было передать судебно-медицинским экспертам для главного вывода, но он их не передал. Следовательно, представитель СМИ обвинила прокурора во лжи.

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Разговор Татьяны Доцяк с прокурором относительно Волкова

– Не могут быть действия Волкова основанием для отдельного уголовного производства, ведь Федирко заявила, что он звонил ей во время того, как она отбирала мочу или кровь. Волков не передал экспертам документы, которые могут свидетельствовать о наркотическом состоянии Зайцевой, невозможно было установить скорость Lexus. Не является ли все это основанием для отдельного уголовного производства?

– Возможно это является основанием. А что касается доводов Федирко, она должна была четко руководствоваться своей должностной инструкцией, согласно которой участие следователя после направления на обследование... его участия уже нет. Следователь лишь получает заключение обследования.

– А действительно ли в материалах дела есть распечатки звонков, действительно ли следователь Волков звонил ей несколько раз, как она говорит?

– Таких распечаток звонков между Федирко и следователем в материалах дела, конечно, нет.

– Когда обвинение или другой правоохранительный орган дадут оценку действиям следователя?

– Я считаю, оценку этим действиям необходимо давать в конце судебного разбирательства. Ведь у нас каждое судебное разбирательство возникают какие-то вопросы, на которые мы находим ответы, либо не находим. Поэтому я считаю целесообразным точку ставить в конце судебного разбирательства.

– Будете ли вы, как прокуратура, орган, который должен контролировать полицию, подавать ходатайство об открытии уголовного производства?

– Я не исключаю такой возможности. Будем решать все в конце судебного разбирательства.

– Не будет ли потеряно время? Снова исчезнет Федирко, следователь где-то денется, вы не боитесь таких последствий?

– У нас Федирко допрошена во время суда, какие еще есть вопросы?

– Что касается инструкции, ее придерживалась? Тоже самое в отношении следователя, если он исчезнет, обвинение может это предупредить?

– Следователь, он не имел юридической возможности влиять на выводы экспертов относительно обследования Зайцевой.

– Но он не предоставил документы!

– Это из показаний Федирко? Документально это никак не подтверждено.

– Нет. В экспертизе написано, что эксперты не могут установить наркотическое состояние, ведь они не получили никаких документов! Это еще экспертиза во время следствия делалась харьковскими судебно-медицинскими экспертами. Вы об этом знали, как прокуратура, приняли документы, готовили обвинение...

– Пожалуйста, уточните, какую именно экспертизу вы имеете в виду?

– Судебно-медицинская, которая должна была определить наркотическое состояние Зайцевой. Экспертиза, которую делали еще во время следствия.

– Понял. я считаю, следователь не назначал эту экспертизу, как мое мнение, ведь уже были достоверные материалы, согласно которым Зайцева не находилась в наркотическом состоянии.

– А кто же это выяснил?

– Я же вам говорю, у следователя имелись документы, поэтому я считаю, это экспертизы, проведено... две токсикологические экспертизы.

– И где там указано, что она находилась в наркотическом состоянии?

– Там приведено, что конкретно было обнаружено в биологических образцах и что они относятся, возможно их отношение к лекарственным средствам

– Возможно...

– Да.

– Ну, и где там было написано, что это не наркотическое состояние? Или где там было написано, что кодеины – это не наркотические вещества?

– Я вам сказал, какие доказательства орган досудебного расследования принимал во внимание.

Добавим, что ранее суд неоднократно вызывал нарколога Елену Федирко для допроса, но она так и не появлялась. Летом 2018-го суд обязал полицию установить местопребывание нарколога, но так и не дало никаких результатов. Между тем, в сентябре появилась информация, что Федирко поехала на оккупированные территории. 22 января 2018 года Федирко дала показания в статусе свидетеля в суде.

Что известно о ДТП в Харькове с участием Зайцевой и Дронова?

18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд взял под стражу.