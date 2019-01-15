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      ДТП в Харькове: защита Дронова имеет претензии к экспертам, которые определяли скорость Зайцевой

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      Дронов и Зайцева во время заседания суда
      Дронов и Зайцева во время заседания суда / Фото из свободных источников

      Адвокат Геннадия Дронова, одного из фигурантов дела резонансного ДТП в Харькове, подал ходатайство о вызове в суд специалистов Днепровского института судебных экспертиз. У экспертов защита Дронова хотела уточнить, как именно измерялась скорость автомобиля Зайцевой.

      Правда, суд отказал в ходатайстве адвокату Геннадия Дронова, Сергею Перепилице, передает УНН.

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      Так, известно, что Перепелица хотел вызвать экспертов, в частности, для разъяснения того, почему в обвинительном акте указано, что подозреваемый нарушил три пункта ПДД, а в заключении экспертов указано только два. Кроме того, ему было непонятно, каким образом установлена скорость движения Зайцевой.

      По мнению адвоката, если бы при допросе выяснилась противоречивость выводов экспертов Харьковского института судебных экспертиз имени Бокариуса и Днепропетровского НИИ, это могло бы стать основанием для одновременного допроса экспертов.

      Прокурор Игорь Омельченко, в свою очередь, попросил суд отказать в удовлетворении этого ходатайства. По его словам, экспертиза была проведена специалистами, не имеющими соответствующей специальности и которые не имели права исследовать фото – и видеоматериалы, поэтому является необъективной.

      И обвинение, и защита Зайцевой, заявили, что ходатайство Перепелицы направлено на затягивание рассмотрения.

      Несмотря на это, следует отметить, суд еще 20 декабря 2018 года приобщил результаты экспертизы к делу.

      Так, суд отказал адвокату Дронова в удовлетворении его ходатайства, хоть защитника Дронова с его подачей поддержала представитель потерпевших Лариса Матвеева.

      Напомним, по результатам экспертизы относительно смертельного ДТП в Харькове было установлено, что Алена Зайцева даже на скорости 106 километров в час могла затормозить, чтобы избежать столкновения с толпой, однако этого не сделала. Также специалисты выяснили, если бы Геннадий Дронов начал движение на зеленый, то ДТП бы тоже не было.

      Что известно о ДТП с участием Зайцевой и Дронова?
      18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд взял под стражу.

      СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП В ХАРЬКОВЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

       
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      Теги: Новости Украины Новости Харькова Судьи ДТП в Харькове
      Источник: 24 Канал
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