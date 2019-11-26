ДТП в Киеве: четыре автомобиля столкнулись на Набережном шоссе – фото, видео

В Киеве на Набережном шоссе в ночь с 25 на 26 ноября произошло ДТП с участием четырех автомобилей. К счастью, никто не пострадал.

Столкновение произошло между четырьмя автомобилями – Toyota, Mitsubishi, Mercedes и ВАЗ. Об этом сообщает "Информатор". К теме: Из-за гололеда во Львове произошло множество аварий, травмировались десятки людей: фото и видео непогоды По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции между автомобилями.

Авария в Киеве / фото Информатора Несмотря на серьезные повреждения, которые получили все автомобили, никто из участников ДТП не пострадал. На месте происшествия работали патрульные полицейские. Через 2 часа после аварии все автомобили убрали, полностью восстановили движение.

Авария в Киеве / фото Информатора Смотрите видео с места аварии в Киеве: