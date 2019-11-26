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      ДТП в Киеве: четыре автомобиля столкнулись на Набережном шоссе – фото, видео

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      ДТП в Киеве / kiev.informator.ua

      В Киеве на Набережном шоссе в ночь с 25 на 26 ноября произошло ДТП с участием четырех автомобилей. К счастью, никто не пострадал.

      Столкновение произошло между четырьмя автомобилями – Toyota, Mitsubishi, Mercedes и ВАЗ. Об этом сообщает "Информатор".

      К теме: Из-за гололеда во Львове произошло множество аварий, травмировались десятки людей: фото и видео непогоды

      По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции между автомобилями.


      Авария в Киеве / фото Информатора

      Несмотря на серьезные повреждения, которые получили все автомобили, никто из участников ДТП не пострадал. На месте происшествия работали патрульные полицейские. Через 2 часа после аварии все автомобили убрали, полностью восстановили движение.


      Авария в Киеве / фото Информатора

      Смотрите видео с места аварии в Киеве:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП
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