ДТП в Киеве: госпитализированы 2 человека
В среду, 1 августа, в Оболонском районе Киева на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля BMW и Opel.
Об этом сообщают "Вартови Эспрессо".
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Отмечается, что водитель Opel двигался с Новой Кольцевой дороги в направлении Минского шоссе. Водитель утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора и в этот момент женщина за рулем BMW не пропустила его на перекрестке.
Обоих водителей госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Источник: 24 Канал
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