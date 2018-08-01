ДТП в Киеве: госпитализированы 2 человека

В среду, 1 августа, в Оболонском районе Киева на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля BMW и Opel.

Об этом сообщают "Вартови Эспрессо".

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Отмечается, что водитель Opel двигался с Новой Кольцевой дороги в направлении Минского шоссе. Водитель утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора и в этот момент женщина за рулем BMW не пропустила его на перекрестке.

Обоих водителей госпитализировали с травмами различной степени тяжести.