ДТП в Киеве: грузовик сбил двоих пешеходов (18+)
В пятницу, 1 июня, на улице Щербаковский в Киеве грузовик сбил двоих пешеходов.
Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.
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В сообщении отмечается, что пострадавшие лежали в тридцати метрах от перехода.
Лужи крови и разбросанные вещи. Еще дальше грузовик. Страшная картина ДТП в Киеве на Щербаковского, рядом с Салютной. На опасном нерегулируемом переходе водитель грузовика тяжело травмировал двоих пешеходов. Оба в критическом состоянии, без сознания, были госпитализированы в реанимацию,
– рассказали очевидцы.
По последним данным у обоих пострадавших множественные переломы, а у одного из них тяжелая открытая черепно-мозговая травма.
Смотрите видео с места ДТП
Напомним, в киевском Охматдете дважды прооперировали 13-летнего велосипедиста, которого вечером 31 мая на улице Григоренко сбил автомобиль полиции, ехавший в составе кортежа. Сейчас ребенок находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.