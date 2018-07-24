ДТП в Киеве: из-за столкновения двух автомобилей погиб пешеход, еще трое – тяжело травмированы

24 июля в Киеве вблизи станции метро "Дорогожичи" столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погиб пешеход, еще трое тяжело травмированы.

Об этом сообщают в Facebook-сообществе "dtp.kiev.ua".

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Смертельное масштабное ДТП в Киеве на Дорогожичах: во время столкновения двух автомобилей были сбиты четыре пешехода, один из них погиб,

– говорится в сообщении.

Известно, что столкнулись два буса: зеленый электроавтомобиль и белый. После столкновения белое транспортное средство выбросило на тротуар, где оно сбило четырех пешеходов и светофор. На месте погиб мужчина, которого машина втиснула в ограждение.

Отмечается, что на месте уже работает патрульная полиция и несколько бригад скорой помощи.

Пешеходы, которые выжили, находятся в тяжелом состоянии, их готовят к госпитализации.

Видео с места инцидента (18+):