ДТП в Киеве: водителя не успели вытащить из машині и он сгорел заживо

В Голосеевском районе столицы, около трех ночи, автомобиль Mercedes по неизвестным причинам вылетел с дороги, перевернулся и загорелся.

Об этом сообщают "Вартови. Эспрессо".

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Свидетель трагедии рассказал, что пытался вытащить находящегося без сознания водителя из автомобиля до того, как тот загорелся. Однако, самостоятельно этого сделать не удалось, и тогда свидетель позвал сотрудников полиции охраны, находившихся неподалеку.

Однако те отказались помочь. За несколько минут Мерседес вспыхнул с бессознательным водителем в салоне. Потушить пламя удалось только спасателям ГСЧС. Автомобиль сильно обгорел, а у водителя шансов выжить, к сожалению, не было.

Напомним, 5 августа на проспекте Слободского в Днепре водитель автомобиля марки Lexus RX 350 сбил двух пешеходов, которые от полученных травм скончались на месте происшествия.