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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

ДТП в Одессе: жители соседних домов рассказали о плохой репутации дороги на Фонтане

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8 сентября вечером на 6-й станции Фонтана в Одессе произошло смертельное ДТП. В результате аварии по меньшей мере двое человек погибли и еще четверо пострадали.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондентка Леся Выговская.

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Примерно в 21:30 субботы, 8 сентября, автомобиль BMW, за рулем которого находился 27-летний местный житель Олег Семиренко, спровоцировал смертельное ДТП в Одессе. На большой скорости его автомобиль на 6-й станции Фонтана столкнулся с автомобилем Skoda, за рулем которого находился 42-летний нацгвардеец Дмитрий. Удар был настолько мощным, что BMW не затормозив наехал на шестерых людей, находившихся на остановке.

В результате наезда двое человек погибли на месте: 55-летняя женщина и 52-летний мужчина. Еще один мужчина возрастом примерно 30-40 лет был доставлен в больницу и прооперирован. Трое прохожих получили переломы ног и ушибы, однако в госпитализации не нуждались. По словам очевидцев, от водителя BMW, который пытался скрыться с места аварии, пахло алкоголем. Над ним едва не совершили самосуд.

По словам журналистки 24 канала, граждане с которыми она общалась, жители Одессы, которые проживают в соседних домах, говорят, что слышали мощный "взрыв". Очевидно, что это был удар двух автомобилей и автомобиля об столб. Также они добавляют, что эта дорога, в принципе, очень часто используется нарушителями и любителями скорости. Кроме этого, по словам жителей, здесь очень часто даже не работает светофор, что также является причиной аварий, но не в этом случае. Как свидетельствуют данные полиции, водитель BMW был в состоянии алкогольного опьянения.

Теги: Аварии и ДТП Новости Украины Полиция Дороги Жертвы Новости Одессы Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі
Источник: 24 канал
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