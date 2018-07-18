ДТП в Полтаве: авто влетело в подземный переход и наехало на ремонтника, который там работал

В Полтаве автомобиль влетел в переход, в котором осуществляли ремонт. От наезда 27-летний рабочий погиб на месте. Авария произошла сегодня утром. Предварительная причина – водитель легкового автомобиля Opel не справился с управлением и выехал на пешеходную часть.

Об этом информирует пресс-секретарь полиции в Facebook.

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"Автомобильная авария произошла сегодня, около 11 часов, на перекрестке улиц Европейской и Шевченко областного центра", – отмечается в сообщении.

Водитель рассказал, что пытался избежать столкновения с другим автомобилем, черным седаном, который также завершал маневр на этом перекрестке, написал спикер полтавской полиции Юрий Сулаев на своей странице в Facebook. Сейчас предполагаемого участника аварии разыскивают.

ДТП в Полтаве

Сейчас на месте происшествия работает полиция, которая устанавливает все причины и обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение).

Смертельное ДТП в Полтаве

Полтавское издание уточнило, что водитель, избегая столкновения, резко повернул руль вправо и столкнулся с бордюром. От удара автомобиль несколько раз перевернулся в воздухе и упал возле входа в подземный переход просто на мужчину. Он получил травмы головы и скончался в карете скорой помощи.