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      ДТП в Вышгороде: есть пострадавший – фото, видео

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      В Вышгороде Киевской области произошло серьезное ДТП. Пострадал по меньшей мере один человек.

      Про аварію повідомили у телеграмі "Києва Оперативного".

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      Серйозне ДТП сталося у Вишгороді за участю Mitsubishi та Daewoo,
      – йдеться в повідомленні.

      За попередньою інформацією, чоловіка, який був у Daewoo, забрала карета швидкої допомоги. Аварія трапилася пізно ввечері 13 березня.

      Наразі деталей про стан постраждалого та інших учасників ДТП немає.


      У Вишгороді сталася серйозна аварія / Фото "Києва Оперативного"


      Постраждала щонайменше одна людина / Фото "Києва Оперативного"

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Транспорт Постраждалі Новости Киева Аварии и ДТП Новости Украины
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