ДТП в Вышгороде: есть пострадавший – фото, видео

В Вышгороде Киевской области произошло серьезное ДТП. Пострадал по меньшей мере один человек.

Про аварію повідомили у телеграмі "Києва Оперативного".

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Серйозне ДТП сталося у Вишгороді за участю Mitsubishi та Daewoo,

– йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, чоловіка, який був у Daewoo, забрала карета швидкої допомоги. Аварія трапилася пізно ввечері 13 березня.

Наразі деталей про стан постраждалого та інших учасників ДТП немає.



У Вишгороді сталася серйозна аварія / Фото "Києва Оперативного"



Постраждала щонайменше одна людина / Фото "Києва Оперативного"