ДТП в Вышгороде: есть пострадавший – фото, видео
В Вышгороде Киевской области произошло серьезное ДТП. Пострадал по меньшей мере один человек.
Про аварію повідомили у телеграмі "Києва Оперативного".
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Серйозне ДТП сталося у Вишгороді за участю Mitsubishi та Daewoo,
– йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, чоловіка, який був у Daewoo, забрала карета швидкої допомоги. Аварія трапилася пізно ввечері 13 березня.
Наразі деталей про стан постраждалого та інших учасників ДТП немає.
У Вишгороді сталася серйозна аварія / Фото "Києва Оперативного"
Постраждала щонайменше одна людина / Фото "Києва Оперативного"
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