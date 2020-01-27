ДТП возле Одессы: столкнулись 11 машин, в том числе пассажирский автобус – фото
На трассе под Одессой столкнулись 11 авто, в том числе автобус с пассажирами и грузовик. Погиб водитель автобуса, еще двое – госпитализированы.
ДТП произошло утром, 27 января, на автодороге "Одесса – Киев". Об этом сообщается на сайте полиции области.
К теме: Пьяный водитель наехал на пешеходов в Днепре, среди них – ребенок: фото
По данным правоохранителей, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий – мокрой дороги и плохой видимости из-за тумана.
На месте аварии еще работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.
Авария возле Одессы / фото Нацполиции
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии