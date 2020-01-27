ДТП возле Одессы: столкнулись 11 машин, в том числе пассажирский автобус – фото

На трассе под Одессой столкнулись 11 авто, в том числе автобус с пассажирами и грузовик. Погиб водитель автобуса, еще двое – госпитализированы.

ДТП произошло утром, 27 января, на автодороге "Одесса – Киев". Об этом сообщается на сайте полиции области. К теме: Пьяный водитель наехал на пешеходов в Днепре, среди них – ребенок: фото По данным правоохранителей, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий – мокрой дороги и плохой видимости из-за тумана. На месте аварии еще работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.

Авария возле Одессы / фото Нацполиции