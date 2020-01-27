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      ДТП возле Одессы: столкнулись 11 машин, в том числе пассажирский автобус – фото

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      Авария вблизи Одессы / od.npu.gov.ua

      На трассе под Одессой столкнулись 11 авто, в том числе автобус с пассажирами и грузовик. Погиб водитель автобуса, еще двое – госпитализированы.

      ДТП произошло утром, 27 января, на автодороге "Одесса – Киев". Об этом сообщается на сайте полиции области.

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      По данным правоохранителей, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий – мокрой дороги и плохой видимости из-за тумана.

      На месте аварии еще работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.


      Авария возле Одессы / фото Нацполиции

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Одессы Аварии и ДТП
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