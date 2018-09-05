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Дуа Липа кардинально сменила цвет волос: фото

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Дуа Липа
Дуа Липа / GettyImages

Популярная британская певица Дуа Липа всегда была в образе соблазнительной шатенки. Однако 23-летняя девушка решила поэкспериментировать со своей внешностью и радикально перекрасилась для выхода новой песни и видео "Electricity".

Дуа Липа опубликовала фото в новом образе на своей страничке в Instagram.

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Так, певица показала себя поклонникам блондинкой.

Некоторые из фанатов девушки заметили, что ей больше подходит быть с темным цветом волос. Другие удивились смене образа и прокомментировали, что им нравятся такие изменения.

 

Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa)

 

Отметим, выход нового видеоклипа на песню "Electricity" запланирован на 6 сентября. 

Silk City ft. Dua Lipa – Electricity: слушать песню

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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