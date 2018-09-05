Дуа Липа кардинально сменила цвет волос: фото

Популярная британская певица Дуа Липа всегда была в образе соблазнительной шатенки. Однако 23-летняя девушка решила поэкспериментировать со своей внешностью и радикально перекрасилась для выхода новой песни и видео "Electricity".

Дуа Липа опубликовала фото в новом образе на своей страничке в Instagram. Читайте также: Певица Дуа Липа засветила пикантный наряд от украинского дизайнера: фото Так, певица показала себя поклонникам блондинкой. Некоторые из фанатов девушки заметили, что ей больше подходит быть с темным цветом волос. Другие удивились смене образа и прокомментировали, что им нравятся такие изменения. Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa) 3 Вер 2018 р. о 2:53 PDT Отметим, выход нового видеоклипа на песню "Electricity" запланирован на 6 сентября. Допис, поширений Mark Ronson (@iammarkronson) 4 Вер 2018 р. о 1:18 PDT Silk City ft. Dua Lipa – Electricity: слушать песню