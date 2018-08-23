Дуа Липа показала, как отмечала день рождения: фото
Популярная британская певица Дуа Липа 22 августа отпраздновала свое 23-летие. По такому случаю звезда устроила зажигательную вечеринку на Ибице.
В своем Instagram певица поделилась несколькими фотографиями с празднования дня рождения.
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На одном из снимков Дуа изображена в топе, подчеркивающем ее пышную грудь, и короткой юбке. Рядом с ней стоит связка воздушных шариков с цифрой "23", а также девушка держит в руках бутылку шампанского.
Также Липа показала, как отрывалась с друзьями на вечеринке на Ибице. Певица выбрала провокационный образ в блестящем боди.
Источник: 24 Канал
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