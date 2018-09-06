Дуа Липа примерила соблазнительное одеяние в новом клипе "Electricity": видео

Британская певица Дуа Липа опубликовала соблазнительное видео к песни "Electricity". В ролике звезда примерила пикантное одеяние и показала новый имидж.

Зажигательная брюнетка Дуа Липа перекрасила волосы. Теперь певица стала не менее горячей блондинкой, что уже продемонстрировала в своем блоге в Instagram.

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В новом образе артистка предстала в клипе "Electricity", который 5 сентября появился на ее канале в YouTube. Зажигательную песню Дуа Липа записала с вокалистом Silk City. В клипе артистка примерила крошечные шорты и белый топ, не надев нижнее белье. Белокурые волосы Дуа Липы были чуть влажными, что придало еще большей пикантности ее образу.

Кроме обольстительного наряда певицы, в клипе "Electricity" можно увидеть и ее горячие танцы. Вероятно, они добавили популярности ролику, ведь всего за сутки более 500 тысяч пользователей сети посмотрели видео и написали комплименты Дуа Липе, а сообщения в соцсети собрали более 2 миллионов одобрений.

Смотрите новый клип Дуа Лепи и Silk City – "Electricity" (видео):