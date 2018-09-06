22:55
6 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 15°C
  • пятница
    24°C 19°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная церковь в России. Жириновский становится Сталиным
Вєсті Кремля
20:55, сегодня
Вести.UA. Подержанные вертолеты Авакова. Донецк переименуют в честь Захарченко
Вєсті.UA
19:49, сегодня
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Дуа Липа примерила соблазнительное одеяние в новом клипе "Electricity": видео

44 Читати новину українською
Дуа Липа
Дуа Липа / Скриншот

Британская певица Дуа Липа опубликовала соблазнительное видео к песни "Electricity". В ролике звезда примерила пикантное одеяние и показала новый имидж.

Зажигательная брюнетка Дуа Липа перекрасила волосы. Теперь певица стала не менее горячей блондинкой, что уже продемонстрировала в своем блоге в Instagram.

Читайте также: С розами и поцелуями: Олег Винник презентовал новый соблазнительный клип на песню "Ты в курсе"

В новом образе артистка предстала в клипе "Electricity", который 5 сентября появился на ее канале в YouTube. Зажигательную песню Дуа Липа записала с вокалистом Silk City. В клипе артистка примерила крошечные шорты и белый топ, не надев нижнее белье. Белокурые волосы Дуа Липы были чуть влажными, что придало еще большей пикантности ее образу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa)

 

Кроме обольстительного наряда певицы, в клипе "Electricity" можно увидеть и ее горячие танцы. Вероятно, они добавили популярности ролику, ведь всего за сутки более 500 тысяч пользователей сети посмотрели видео и написали комплименты Дуа Липе, а сообщения в соцсети собрали более 2 миллионов одобрений.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa)

 

Смотрите новый клип Дуа Лепи и Silk City – "Electricity" (видео):

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 6 сентября: аварии с вертолетами, экобедствие в Крыму набирает обороты
сегодня, 22:44 Главные новости 6 сентября: аварии с вертолетами, экобедствие в Крыму набирает обороты
Що означає приїзд представника місії МВФ для українців?
сегодня, 21:53 Що означає приїзд представника місії МВФ для українців?
Микола Давидюк
Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
сегодня, 18:30 Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
Золоті злитки проти усних зауважень: чому тендери на Prozorro обсіли "схематозники"
сегодня, 21:00 Золоті злитки проти усних зауважень: чому тендери на Prozorro обсіли "схематозники"
Віталій Шабунін
Пятый транш от МВФ: состояние дел накануне начала переговоров
сегодня, 20:01 Пятый транш от МВФ: состояние дел накануне начала переговоров
Яніна Ткачук
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук