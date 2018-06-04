Дуа Липа третий раз за месяц примеряла одежду украинского бренда

Британской исполнительнице Дуа Липе, похоже, очень пришлись по вкусу вещи украинских дизайнеров. Певица третий раз за последний месяц надела вещь украинского бренда, а именно – марки Frolov.

Возможно, это связано с приездом исполнительницы в Украину на открытие Лиги чемпионов в Киеве 26 мая, однако украинские дизайнеры несказанно рады, что их вещи выбирает звезда мирового масштаба.

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Если впервые 22-летняя девушка надела джинсовый комплект от Ksenia Schnaider, а яркое платье – от бренда Marianna Senchina, то на этот раз она вышла на сцену фестиваля Orange Festival в Варшаве в прозрачном бра с длинной бахромой из весенне-летней коллекции бренда Frolov. Свой образ певица дополнила стильными брюками в клетку красно цвета, желтыми кроссовками и прозрачной шляпкой.

Дуа Липа в бра от украинской марки Frolov

Дуа Липа в бра от украинской марки Frolov

Дуа Липа в бра от украинской марки Frolov

Создатель марки – украинский дизайнер Иван Фролов, уже отреагировал на такое событие. В своем Instagram он опубликовал фото Дуа Липы со сцены, поблагодарив ее стилиста Lorenzo Posocco за такой сценический образ.

Допис, поширений Ivan Frolov (@ivfrolov) 3 Чер 2018 р. о 10:49 PDT

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Напомним, что по недавнему рейтингу британского журнала Vogue Дуа Липа вошла в список 25 самых влиятельных женщин Соединенного Королевства Великобритании. 26 мая артистка грандиозно открыла финал Лиги чемпионов в Киеве, выполнив свои самые известные хиты.