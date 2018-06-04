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Дуа Липа третий раз за месяц примеряла одежду украинского бренда

22 Читати новину українською
Дуа Липа в бра от украинской марки Frolov
Дуа Липа в бра от украинской марки Frolov / www.buro247.ua

Британской исполнительнице Дуа Липе, похоже, очень пришлись по вкусу вещи украинских дизайнеров. Певица третий раз за последний месяц надела вещь украинского бренда, а именно – марки Frolov.

Возможно, это связано с приездом исполнительницы в Украину на открытие Лиги чемпионов в Киеве 26 мая, однако украинские дизайнеры несказанно рады, что их вещи выбирает звезда мирового масштаба.

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Если впервые 22-летняя девушка надела джинсовый комплект от Ksenia Schnaider, а яркое платье – от бренда Marianna Senchina, то на этот раз она вышла на сцену фестиваля Orange Festival в Варшаве в прозрачном бра с длинной бахромой из весенне-летней коллекции бренда Frolov. Свой образ певица дополнила стильными брюками в клетку красно цвета, желтыми кроссовками и прозрачной шляпкой.

Дуа Липа в бра от украинской марки Frolov

Дуа Липа в бра от украинской марки Frolov

Дуа Липа в бра от украинской марки Frolov

Создатель марки – украинский дизайнер Иван Фролов, уже отреагировал на такое событие. В своем Instagram он опубликовал фото Дуа Липы со сцены, поблагодарив ее стилиста Lorenzo Posocco за такой сценический образ.

 

Допис, поширений Ivan Frolov (@ivfrolov)

 

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Напомним, что по недавнему рейтингу британского журнала Vogue Дуа Липа вошла в список 25 самых влиятельных женщин Соединенного Королевства Великобритании. 26 мая артистка грандиозно открыла финал Лиги чемпионов в Киеве, выполнив свои самые известные хиты.

Теги: Новости Украины LifeStyle Мода Музыка
Источник: 24 Канал
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