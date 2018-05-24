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Дуа Липа впервые попозировала на стадионе перед финалом Лиги Чемпионов: фото

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Дуа Липа
Дуа Липа / Фото из открытых источников

Известная певица Дуа Липа, которая будет петь перед финалом Лиги Чемпионов УЕФА попозировала на НСК "Олимпийский".

Британская певица уже прибыла в столицу Украины и успела посетить стадион. Соответствующее фото исполнительница выложила в своем Instagram.

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Дуа Липа

Звезда сделала первые фото со стадиона НСК "Олимпийский", где собственно и предстоит решающее противостояние самого престижного клубного турнира Европы.

 

 

UEFA REHEARSALS 3 day countdown @pepsi #UCLfinal #LoveitLiveit // shot by @pixielevinson

Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa)

 

Отметим, что певица исполнит один из своих самых известных хитов "New Rules".

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 26 мая. Начало матча в 21:45 по киевскому времени. В нем сойдутся испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".

Теги: LifeStyle Лига чемпионов Музыка
Источник: 24 Канал
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