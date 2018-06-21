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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Дуа Липа вышла на публику в провокационном платье от украинского бренда: фото

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Дуа Липа в платье от Marianna Senchina
Дуа Липа в платье от Marianna Senchina

22-летняя британская певица Дуа Липа прогулялась по Нью-Йорку в платье от украинского бренда Marianna Senchina.

Липа выбрала белое платье в черный горох с очень провокационным вырезом. Дуа дополнила образ ярко-желтым беретом и золотистыми босоножками на высоких каблуках.

 

Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa)

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Это платье сделано из полиэстера и стоит почти 19 тысяч гривен

Дуа Липа в платье от Marianna Senchina

Звезду сфотографировали возле выхода из отеля Bond Hotel с ее любимым Айзеком Керю.

Стоит добавить, что Дуа Липа не впервые выбирает одежду от украинских брендов: певица выбирала образы от Ksenia Schnaider и от Frolov.

Теги: Новости Украины LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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