Дуа Липа вышла на публику в провокационном платье от украинского бренда: фото

22-летняя британская певица Дуа Липа прогулялась по Нью-Йорку в платье от украинского бренда Marianna Senchina.

Липа выбрала белое платье в черный горох с очень провокационным вырезом. Дуа дополнила образ ярко-желтым беретом и золотистыми босоножками на высоких каблуках.

Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa) 21 Чер 2018 р. о 2:09 PDT

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Допис, поширений Marianna Senchina (@mariannasenchina) 12 Кві 2018 р. о 6:03 PDT

Допис, поширений enyeni_enmoda (@enyeni_enmoda) 21 Чер 2018 р. о 12:59 PDT

Это платье сделано из полиэстера и стоит почти 19 тысяч гривен

Дуа Липа в платье от Marianna Senchina

Звезду сфотографировали возле выхода из отеля Bond Hotel с ее любимым Айзеком Керю.

Стоит добавить, что Дуа Липа не впервые выбирает одежду от украинских брендов: певица выбирала образы от Ksenia Schnaider и от Frolov.