Дуа Липа вышла на публику в провокационном платье от украинского бренда: фото
22-летняя британская певица Дуа Липа прогулялась по Нью-Йорку в платье от украинского бренда Marianna Senchina.
Липа выбрала белое платье в черный горох с очень провокационным вырезом. Дуа дополнила образ ярко-желтым беретом и золотистыми босоножками на высоких каблуках.
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Это платье сделано из полиэстера и стоит почти 19 тысяч гривен
Дуа Липа в платье от Marianna Senchina
Звезду сфотографировали возле выхода из отеля Bond Hotel с ее любимым Айзеком Керю.
Стоит добавить, что Дуа Липа не впервые выбирает одежду от украинских брендов: певица выбирала образы от Ksenia Schnaider и от Frolov.
Источник: 24 Канал
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