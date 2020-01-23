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      Дубилет объяснил, почему население Украины сократилось

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      Дубилет назвал причины сокращения населения Украины / Пресс-служба Кабмина

      В Украине провели электронную перепись населения, сейчас нас 37 миллионов 289 тысяч человек. Главными причинами сокращения населения Украины являются миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.

      Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет отметил три основных причины сокращения населения, сообщает "Интерфакс-Украина".

      Обратите внимание: Проведут ли в Украине традиционную перепись населения

      Дубилет отметил 3 проблемы:

      • Оккупированные территории;
      • Негативный тренд по миграции;
      • Демографический тренд.

      По словам министра, у нас эмигрируют больше, чем приезжают обратно. Кроме того, в Украине смертность превышает рождаемость.

      Накануне правительство опубликовало данные электронной переписи населения. Сейчас в Украине проживают 37 миллионов 289 тысяч человек. Эта оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

      Согласно результатам исследования, в Украине 20 миллионов 900 тысяч женщин и 17 миллионов 280 тысяч мужчин.

      Все результаты электронной переписи населения – по ссылке.

      Почему в Украине провели электронную перепись населения?
      Изначально перепись населения была запланирована на 2012 год, но ее перенесли. Последняя и первая за время независимости перепись проводилась еще в 2001 году.

      О проведении очередного переписи Владимир Зеленский и его команда говорили еще с первых дней президентства.

      Перепись населения очень актуальна, поскольку из-за начала войны на востоке Украины и затяжного экономического кризиса в Украине существенно оживились миграционные процессы – как внутри государства, так и снаружи.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Статистика Иммигранты Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет исследования Социологическое исследование
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