Дубилет объяснил, почему население Украины сократилось
В Украине провели электронную перепись населения, сейчас нас 37 миллионов 289 тысяч человек. Главными причинами сокращения населения Украины являются миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.
Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет отметил три основных причины сокращения населения, сообщает "Интерфакс-Украина".
Обратите внимание: Проведут ли в Украине традиционную перепись населения
Дубилет отметил 3 проблемы:
- Оккупированные территории;
- Негативный тренд по миграции;
- Демографический тренд.
По словам министра, у нас эмигрируют больше, чем приезжают обратно. Кроме того, в Украине смертность превышает рождаемость.
Накануне правительство опубликовало данные электронной переписи населения. Сейчас в Украине проживают 37 миллионов 289 тысяч человек. Эта оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.
Согласно результатам исследования, в Украине 20 миллионов 900 тысяч женщин и 17 миллионов 280 тысяч мужчин.
Все результаты электронной переписи населения – по ссылке.
Почему в Украине провели электронную перепись населения?
Изначально перепись населения была запланирована на 2012 год, но ее перенесли. Последняя и первая за время независимости перепись проводилась еще в 2001 году.
О проведении очередного переписи Владимир Зеленский и его команда говорили еще с первых дней президентства.
Перепись населения очень актуальна, поскольку из-за начала войны на востоке Украины и затяжного экономического кризиса в Украине существенно оживились миграционные процессы – как внутри государства, так и снаружи.