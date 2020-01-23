Дубилет объяснил, почему население Украины сократилось

В Украине провели электронную перепись населения, сейчас нас 37 миллионов 289 тысяч человек. Главными причинами сокращения населения Украины являются миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет отметил три основных причины сокращения населения, сообщает "Интерфакс-Украина".

Обратите внимание: Проведут ли в Украине традиционную перепись населения

Дубилет отметил 3 проблемы:

Оккупированные территории;

Негативный тренд по миграции;

Демографический тренд.

По словам министра, у нас эмигрируют больше, чем приезжают обратно. Кроме того, в Украине смертность превышает рождаемость.

Накануне правительство опубликовало данные электронной переписи населения. Сейчас в Украине проживают 37 миллионов 289 тысяч человек. Эта оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Согласно результатам исследования, в Украине 20 миллионов 900 тысяч женщин и 17 миллионов 280 тысяч мужчин.

Все результаты электронной переписи населения – по ссылке.

Почему в Украине провели электронную перепись населения?

Изначально перепись населения была запланирована на 2012 год, но ее перенесли. Последняя и первая за время независимости перепись проводилась еще в 2001 году.



О проведении очередного переписи Владимир Зеленский и его команда говорили еще с первых дней президентства.



Перепись населения очень актуальна, поскольку из-за начала войны на востоке Украины и затяжного экономического кризиса в Украине существенно оживились миграционные процессы – как внутри государства, так и снаружи.