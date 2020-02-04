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      Дубилет тратит на себя 3 тысячи долларов в месяц: что об этом известно

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      Дмитрий Дубилет / 24 канал

      Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет тратит в месяц на свои расходы около 3 тысяч долларов. Из них 2,5 тысячи долларов уходит на аренду квартиры в столице.

      В интервью "Интерфакс-Украина" Дмитрий Дубилет сказал, что мог бы пойти работать в правительство не имея "финансовой подушки". По словам министра, в таком случае он мог бы тратить на себя меньше денег.

      К теме: Дубилет предлагает привязать размер премий президента, премьера и спикера к росту ВВП

      Дубилет также уточнил, что часть чиновников просили большую зарплату, потому что не имеют "финансовой подушки" и им трудно содержать свои семьи.

      Предложения Дубилета относительно размера зарплат госчиновникам

      На вопрос, какой уровень зарплаты должен быть установлен и от выполнения каких KPI (ключевых показателей эффективности) он будет зависеть, Дубилет ответил, что по каждой должности – свои подходы.

      • Дубилет также предлагает привязать размер премий президента, премьер-министра и спикера Верховной Рады к росту ВВП Украины.
      • Для руководителей ОГА чиновник предлагает переменную часть зарплаты привязать к ежеквартальному рейтингованию.
      • У каждого из министров зарплата может быть привязана к тому, что он непосредственно сделал, например, к ежеквартальному отчету.

      Ранее президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Алексея Гончарука предложить новую концепцию формирования зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.


      Средняя зарплата в Украине выросла с 2018 по 2019 год / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Зарплата Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет
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