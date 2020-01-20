Дубилет нашел "элегантное решение" для бизнеса и военкоматов
Взаимодействие бизнеса и военкоматов должно происходить без лишних осложнений и в электронной форме. Отказ от бумажных переписок уменьшит бюрократию.
Бизнесмены часто жалуются на работу с военкоматами, об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал на своей фейбсук-странице.
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Так, компании должны сообщать военкоматам об изменениях в данных своих сотрудников. Вся переписка происходит в письменной форме.
Какие изменения предлагает Дубилет
"Убить" бумажные документы.
Министр предлагает добавить информацию о военном билете в отчетность. Которую компании подают в налоговую службу.
Мне эта идея нравится тем, что государству не нужно тратить время и деньги и создавать какое-то новое техническое решение, а жизнь бизнеса не усложнится новыми отчетами и программами,
– прокомментировал он.
Автоматический сбор информации.
Дубилет предлагает автоматически собирать информацию из реестров и автоматически отправлять эти данные в военкоматы. Чиновник отметил, что государству таким образом не придется тратить время и деньги на новое техническое решение, а жизнь бизнеса не усложнится новыми отчетами и программами.
Министр анонсирует, что изменения заработают уже в 2020 году.