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      Дубилет нашел "элегантное решение" для бизнеса и военкоматов

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      У Дубилета есть "элегантное предложение" для бизнеса и военкоматов / Фейсбук-страница Дмитрия Дубилета

      Взаимодействие бизнеса и военкоматов должно происходить без лишних осложнений и в электронной форме. Отказ от бумажных переписок уменьшит бюрократию.

      Бизнесмены часто жалуются на работу с военкоматами, об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал на своей фейбсук-странице.

      Важно: Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году: что изменится

      Так, компании должны сообщать военкоматам об изменениях в данных своих сотрудников. Вся переписка происходит в письменной форме.

      Какие изменения предлагает Дубилет

      "Убить" бумажные документы.

      Министр предлагает добавить информацию о военном билете в отчетность. Которую компании подают в налоговую службу.

      Мне эта идея нравится тем, что государству не нужно тратить время и деньги и создавать какое-то новое техническое решение, а жизнь бизнеса не усложнится новыми отчетами и программами,
      – прокомментировал он.

      Автоматический сбор информации.

      Дубилет предлагает автоматически собирать информацию из реестров и автоматически отправлять эти данные в военкоматы. Чиновник отметил, что государству таким образом не придется тратить время и деньги на новое техническое решение, а жизнь бизнеса не усложнится новыми отчетами и программами.

      Министр анонсирует, что изменения заработают уже в 2020 году.

       

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Бизнес Законодательство Дмитрий Дубилет
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