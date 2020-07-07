Претендент на должность киевского мэра и скандально известный "слуга народа" Александр Дубинский в очередной раз отличился. На этот раз он в час пик решил отснять промо-ролик для своей предвыборной кампании на Южном мосту столицы.

Сам Дубинский в соцсетях пишет, что проводил "велоэксперимент в столице туевых велодорожек", двигаясь с Позняков к улице Пушкинской "по веломаршруту, которого нет". О заторе, который он при этом образовал, Дубинский почему-то не вспомнил.

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О ситуации пишет также фейсбук-сообщество dtp.kiev.ua. Там, ссылаясь на очевидцев, отмечают: на велосипеде Дубинский ездить не собирался. Вместо этого его на внедорожнике завезли на мост, где нардеп пересел на велосипед.

Джип при этом перекрыл полосу движения в час пик.

По информации the Бабель, во внедорожнике находилась съемочная группа.

В соцсетях возмущаются поведением Дубинского, а сам нардеп не спешит комментировать инцидент. Однако постит свои фото на велосипеде и подписывает их дерзко и самоуверенно: "Качусь к победе".

Реакция соцсетей на "покатушки" Дубинского / Скриншот

Скандалы с Дубинским: коротко