Дубинский на велосипеде создал затор на Южном мосту Киева: снимал проморолик – фото
Претендент на должность киевского мэра и скандально известный "слуга народа" Александр Дубинский в очередной раз отличился. На этот раз он в час пик решил отснять промо-ролик для своей предвыборной кампании на Южном мосту столицы.
Сам Дубинский в соцсетях пишет, что проводил "велоэксперимент в столице туевых велодорожек", двигаясь с Позняков к улице Пушкинской "по веломаршруту, которого нет". О заторе, который он при этом образовал, Дубинский почему-то не вспомнил.
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О ситуации пишет также фейсбук-сообщество dtp.kiev.ua. Там, ссылаясь на очевидцев, отмечают: на велосипеде Дубинский ездить не собирался. Вместо этого его на внедорожнике завезли на мост, где нардеп пересел на велосипед.
Джип при этом перекрыл полосу движения в час пик.
По информации the Бабель, во внедорожнике находилась съемочная группа.
В соцсетях возмущаются поведением Дубинского, а сам нардеп не спешит комментировать инцидент. Однако постит свои фото на велосипеде и подписывает их дерзко и самоуверенно: "Качусь к победе".
Реакция соцсетей на "покатушки" Дубинского / Скриншот
Скандалы с Дубинским: коротко
- Нардеп часто оскорбляет журналистов, политиков, чиновников. Да и вообще, как видно из ситуации с затором в столице, – не слишком заботится о мнении окружающих.
- К примеру, несколько дней назад он оскорбил экс-главу Нацбанка Якова Смолия. В своих соцсетях он нецензурно о нем высказался.
- Этому предшествовал скандал с Дубинским и с его румынским гражданством.
- Еще раньше он дерзко ответил журналистам на расследование о себе. Те обнаружили, что на экс-жену и маму Дубинского записаны около двух десятков квартир и автомобилей. На следующий день "слуга" пришел в Раду в футболке с надписью "Мама любит скорость".
- Отдельного упоминания стоят постоянные оскорбления и возмутительные действия в отношении журналистов. Из последнего – Дубинский слил в сеть контакты главного редактора НВ Виталия Сыча, редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой, Анны Бабинец и Дениса Бигуса после того, как была опубликована информация о том, что в диссертации Андрея Портнова обнаружили плагиат.