Дубинский обратился к САП из-за нового случая коррупции в "Слуге народа": фамилии "виновников"
В заявлении, адресованном Назару Холодницкому он указал ряд фамилий нардепов-однопартийцев, которые могут быть замешаны в коррупционной схеме. Она касается электронных площадок портала госзакупок Prozorro.
Соответствующий документ Дубинский обнародовал на своей фейсбук-странице и уточнил: его заявление лично принял руководитель ведомства Назар Холодницкий.
Читайте также: Руководство "Слуги народа" решило забыть о коррупционном скандале
В документе говорится о том, что народные депутаты Заблоцкий и Мовчан при рассмотрении законопроекта № 2047 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости" осуществляли действия в пользу коммерческих структур.
Я предоставил факты, и они подтверждаются стенограммой заседания комитета, ко мне обращались два депутата от партии "Слуга народа" Заболоцкий и Мовчан с требованием оставить высокими комиссионные для частных площадок ProZorro. Я считаю, что это может иметь в себе коррупционную составляющую,
– объяснил Дубинский.
На обвинения однопартийца на своей фейсбук-странице отреагировал Алексей Мовчан. Он решил объяснить Дубинский "философию системы Prozorro".
"Шок! Скандал! 18+! С легкой руки Александра Дубинского стал лоббистом ProZorro.Продажи. Хочу объяснить для таких специалистов, как Александр. Философия системы ProZorro построена на принципах конкуренции, которую создают частные компании-площадки или брокеры, которые приводят победителя на торги государственным имуществом. Это, в свою очередь, приводит к увеличению поступлений в госбюджет. Простой лоббизм в интересах бюджета и украинской экономики", – написал он.
Кто такой Алексей Мовчан?
Это – 25-летний нардеп от "Слуги народа". Он прошел в Раду, обойдя на 150 мажоритарном округе другого кандидата – миллиардера Жеваго. Был проектным менеджером в Prozorro.Продажи. В Раде уже успел "прославиться" тем, что взял себе в помощницы молодую танцовщицу.
Что известно о Марьяне Заблоцком?
Этот парламентарий от "Слуги народа" прошел в Раду по партийному списку (был 82-м номером). Он – экономист, бывший заместитель председателя "Украинской аграрной ассоциации".
"Слуга народа" и коррупция: что известно о предыдущем скандал с фракцией?
- Одиннадцать "слуг народа" из финансового комитета ранее заподозрили в получении взятки. Мол, им заплатил депутат группы "За будущее" Антон Яценко.
- Будто бы, ему подконтрольны электронные площадки при фонде госимущества, которые по сути являются "прокладками". А на их существовании он будто бы зарабатывает по миллиону гривен в день.
- 11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
- Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.
- Впоследствии детектор могут пройти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".