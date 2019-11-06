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      Дубинский обратился к САП из-за нового случая коррупции в "Слуге народа": фамилии "виновников"

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      Александр Дубинский
      Александр Дубинский / ТСН

      В заявлении, адресованном Назару Холодницкому он указал ряд фамилий нардепов-однопартийцев, которые могут быть замешаны в коррупционной схеме. Она касается электронных площадок портала госзакупок Prozorro.

      Соответствующий документ Дубинский обнародовал на своей фейсбук-странице и уточнил: его заявление лично принял руководитель ведомства Назар Холодницкий.

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      В документе говорится о том, что народные депутаты Заблоцкий и Мовчан при рассмотрении законопроекта № 2047 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости" осуществляли действия в пользу коммерческих структур.

      Я предоставил факты, и они подтверждаются стенограммой заседания комитета, ко мне обращались два депутата от партии "Слуга народа" Заболоцкий и Мовчан с требованием оставить высокими комиссионные для частных площадок ProZorro. Я считаю, что это может иметь в себе коррупционную составляющую,
      – объяснил Дубинский.

      На обвинения однопартийца на своей фейсбук-странице отреагировал Алексей Мовчан. Он решил объяснить Дубинский "философию системы Prozorro".

      "Шок! Скандал! 18+! С легкой руки Александра Дубинского стал лоббистом ProZorro.Продажи. Хочу объяснить для таких специалистов, как Александр. Философия системы ProZorro построена на принципах конкуренции, которую создают частные компании-площадки или брокеры, которые приводят победителя на торги государственным имуществом. Это, в свою очередь, приводит к увеличению поступлений в госбюджет. Простой лоббизм в интересах бюджета и украинской экономики", – написал он.

      Кто такой Алексей Мовчан?
      Это – 25-летний нардеп от "Слуги народа". Он прошел в Раду, обойдя на 150 мажоритарном округе другого кандидата – миллиардера Жеваго. Был проектным менеджером в Prozorro.Продажи. В Раде уже успел "прославиться" тем, что взял себе в помощницы молодую танцовщицу.

      Что известно о Марьяне Заблоцком?
      Этот парламентарий от "Слуги народа" прошел в Раду по партийному списку (был 82-м номером). Он – экономист, бывший заместитель председателя "Украинской аграрной ассоциации".

      "Слуга народа" и коррупция: что известно о предыдущем скандал с фракцией?

      • Одиннадцать "слуг народа" из финансового комитета ранее заподозрили в получении взятки. Мол, им заплатил депутат группы "За будущее" Антон Яценко.
      • Будто бы, ему подконтрольны электронные площадки при фонде госимущества, которые по сути являются "прокладками". А на их существовании он будто бы зарабатывает по миллиону гривен в день.
      • 11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
      • Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.
      • Впоследствии детектор могут пройти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Олександр Дубинский Слуга народа Коррупция ProZorro САП Верховная Рада
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