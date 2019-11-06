Дубинский обратился к САП из-за нового случая коррупции в "Слуге народа": фамилии "виновников"

В заявлении, адресованном Назару Холодницкому он указал ряд фамилий нардепов-однопартийцев, которые могут быть замешаны в коррупционной схеме. Она касается электронных площадок портала госзакупок Prozorro.

Соответствующий документ Дубинский обнародовал на своей фейсбук-странице и уточнил: его заявление лично принял руководитель ведомства Назар Холодницкий.

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В документе говорится о том, что народные депутаты Заблоцкий и Мовчан при рассмотрении законопроекта № 2047 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости" осуществляли действия в пользу коммерческих структур.

Я предоставил факты, и они подтверждаются стенограммой заседания комитета, ко мне обращались два депутата от партии "Слуга народа" Заболоцкий и Мовчан с требованием оставить высокими комиссионные для частных площадок ProZorro. Я считаю, что это может иметь в себе коррупционную составляющую,

– объяснил Дубинский.

На обвинения однопартийца на своей фейсбук-странице отреагировал Алексей Мовчан. Он решил объяснить Дубинский "философию системы Prozorro".

"Шок! Скандал! 18+! С легкой руки Александра Дубинского стал лоббистом ProZorro.Продажи. Хочу объяснить для таких специалистов, как Александр. Философия системы ProZorro построена на принципах конкуренции, которую создают частные компании-площадки или брокеры, которые приводят победителя на торги государственным имуществом. Это, в свою очередь, приводит к увеличению поступлений в госбюджет. Простой лоббизм в интересах бюджета и украинской экономики", – написал он.

Кто такой Алексей Мовчан?

Это – 25-летний нардеп от "Слуги народа". Он прошел в Раду, обойдя на 150 мажоритарном округе другого кандидата – миллиардера Жеваго. Был проектным менеджером в Prozorro.Продажи. В Раде уже успел "прославиться" тем, что взял себе в помощницы молодую танцовщицу.

Что известно о Марьяне Заблоцком?

Этот парламентарий от "Слуги народа" прошел в Раду по партийному списку (был 82-м номером). Он – экономист, бывший заместитель председателя "Украинской аграрной ассоциации".

"Слуга народа" и коррупция: что известно о предыдущем скандал с фракцией?