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      Дубинский, Вакарчук и Порошенко преимущественно голосуют иначе, чем их коллеги по фракции

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      Какие депутаты в Раде голосуют иначе, чем фракция - данные Опоры
      Святослав Вакарчук и Петр Порошенко в Раде

      В течение всего периода работы Верховной Рады VIII созыва нардеп Александр Дубинский из фракции "Слуга Народа" меньше всего голосовал солидарно со своими коллегами по фракции. Похожую ситуацию наблюдают и в голосованиях Петра Порошенко и Святослава Вакарчука.

      К примеру, показатель голосований Дубинского против линии фракции составляет аж 74%. У Порошенко этот показатель составляет 63,2%. Об этом свидетельствуют данные общественной сети ОПОРА.

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      Что известно о партийных разногласиях в голосованиях депутатов из других фракций

      • Во фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" больше всего против фракции голосует Игорь Абрамович. Его показатель голосований составляет почти 60,3%.
      • В депутатской группе "За будущее" наименее синхронно голосует Виктор Балога. Он в 50,3% случаев голосовал в разрез позиции группы.
      • А вот во фракции "Голос" зачастую против ее линии голосует Святослав Вакарчук. Депутат имеет 47,4% таких голосований.
      • В депутатской группе "Доверие" часто иначе голосует депутат Олег Кулинич. В 43,2% случаев он голосовал в разрез с позицией группы.
      • Во фракции "Батькивщина" зачастую в разрез с фракцией голосует Сергей Тарута, что составляет 28,5%.

      Обратите внимание! В апреле 60 нардепов пропустили более 30% голосований в Верховной Раде. За это им могут не возместить расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий. Крупнейшими прогульщиками в парламенте являются Андрей Кожемякин, Андрей Холодов, Вадим Новинский, Вадим Столар, Виктор Балога и другие. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Оппозиционная платформа – За жизнь Европейская солидарность Партия Голос Святослав Вакарчук - новости Петр Порошенко Слуга народа Олександр Дубинский Верховная Рада Новости политики Новости Украины
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