Дубинский, Вакарчук и Порошенко преимущественно голосуют иначе, чем их коллеги по фракции

В течение всего периода работы Верховной Рады VIII созыва нардеп Александр Дубинский из фракции "Слуга Народа" меньше всего голосовал солидарно со своими коллегами по фракции. Похожую ситуацию наблюдают и в голосованиях Петра Порошенко и Святослава Вакарчука.

К примеру, показатель голосований Дубинского против линии фракции составляет аж 74%. У Порошенко этот показатель составляет 63,2%. Об этом свидетельствуют данные общественной сети ОПОРА.

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Что известно о партийных разногласиях в голосованиях депутатов из других фракций

Во фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" больше всего против фракции голосует Игорь Абрамович . Его показатель голосований составляет почти 60,3%.

. Его показатель голосований составляет почти 60,3%. В депутатской группе "За будущее" наименее синхронно голосует Виктор Балога . Он в 50,3% случаев голосовал в разрез позиции группы.

. Он в 50,3% случаев голосовал в разрез позиции группы. А вот во фракции "Голос" зачастую против ее линии голосует Святослав Вакарчук . Депутат имеет 47,4% таких голосований.

. Депутат имеет 47,4% таких голосований. В депутатской группе "Доверие" часто иначе голосует депутат Олег Кулинич . В 43,2% случаев он голосовал в разрез с позицией группы.

. В 43,2% случаев он голосовал в разрез с позицией группы. Во фракции "Батькивщина" зачастую в разрез с фракцией голосует Сергей Тарута, что составляет 28,5%.

Обратите внимание! В апреле 60 нардепов пропустили более 30% голосований в Верховной Раде. За это им могут не возместить расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий. Крупнейшими прогульщиками в парламенте являются Андрей Кожемякин, Андрей Холодов, Вадим Новинский, Вадим Столар, Виктор Балога и другие. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.