Шевченко відреагував на своє виключення з парламентської фракції "Слуга народу", зрадівши, що нарешті це сталося.

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Реакція Шевченка на його виключення з фракції

Ми підемо своїм шляхом. А ці соросята угроблять країну і президента остаточно. Саня Олександр Дубинський привіт! Я ж казав, що буду таким,
– написав Шевченко.

Крім того, новинку він прокоментував і у фейсбуці. Там нардеп подякував колишнім колегам та ще раз висловив свою радість щодо прийнятого "Слугою народу" рішення.

"Я той депутат, якого обрали люди. Я не змінюю свою позицію, щоб догодити деяким політикам і шкодити інтересам моєї держави", – зазначив він.

Шевченко вважає, що потрібно дружити з сусідами, Білоруссю теж. Країну, зокрема її самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, скандальний парламентар вважає стратегічним партнером України.

Скандали за участю Шевченка: коротко