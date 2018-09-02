Дубль и две результативные передачи Месси помогли "Барселоне" разгромить "Уэску"

В воскресенье, 2 сентября, Месси и компания издеваются над соперниками. "Барселона" разгромила дебютанта испанской Примеры "Уэску". Конечный счет – 8:2 в пользу "Барселоны".

Футболисты последней рискнули подразнить зверя. В первом тайме гости дважды забили Барсе.

Читайте также: "Карпаты" сенсационно обыграли "Динамо" в Киеве

Пропустили правда трижды, а после перерыва "Уэска" лучше бы вообще не выходила на поле. За сорок пять минут каталонцы отличились пять раз. Поэтому финальный свисток зафиксировал непристойные 8:2 в пользу Лионеля Месси и партнеров.

Сам аргентинец забил дважды и еще два раза отдавал результативные передачи партнерам. Кроме того дубль оформил Луис Суарес. "Барселона" и "Реал" единственные команды, которые не теряли очков за стартовые три тура Примеры.

Напомним, "Реал" одержал третью победу в матчах Примеры. В игре против "Леганес", в заявку которого к слову не попал украинский голкипер Андрей Лунин, победу "Реалу" принесли дубль Бензема и голы Бейла и Рамоса. 4:1.