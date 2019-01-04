Дубль Касорлы принес ничью "Вильярреалу" в игре с "Реалом"
Королевский клуб "Реал" вслед за "Севильей" потерял очки в матче 17 тура против "Вильярреала".
Ничью 2:2 желтой субмарине принес дубль Санти Касорла.
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Он отличился в начале матча и в конце. За "Реал" же забивали Бензема и Варан.
Фото матча
Поэтому мадридцы не смогли обойти в турнирной таблице "Севилью", в которой на два очка больше.
Фото матча
Лидирует же "Барселона", в них 37 очка. На три зачетные пункта меньше у "Атлетико". "Реал" же уступает первому месту уж семью очками.
17 тур LA LIGA
Источник: 24 канал
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