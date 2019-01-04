Дубль Касорлы принес ничью "Вильярреалу" в игре с "Реалом"

Королевский клуб "Реал" вслед за "Севильей" потерял очки в матче 17 тура против "Вильярреала".

Ничью 2:2 желтой субмарине принес дубль Санти Касорла.

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Он отличился в начале матча и в конце. За "Реал" же забивали Бензема и Варан.



Фото матча

Поэтому мадридцы не смогли обойти в турнирной таблице "Севилью", в которой на два очка больше.



Фото матча

Лидирует же "Барселона", в них 37 очка. На три зачетные пункта меньше у "Атлетико". "Реал" же уступает первому месту уж семью очками.



17 тур LA LIGA