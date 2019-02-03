Дубль Месси спас "Барселону" от домашнего поражения "Валенсии": видео

Лионель Месси забивает уже в восьмом подряд матче испанской Ла Лиги.

В игре против "Валенсии" Лео включил гиперрежим при счете 0:2 не в пользу своей команды.

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Валенсийцы сумели дважды забить на Камп Ноу уже до 32 минуты. Затем Месси реализовал пенальти.

Сравнял счет аргентинец после перерыва. На 64 минуте Лионель установил окончательные цифры на табло – 2:2.

"Валенсия" прерывает восьмиматчевую победную серию "Барселоны".