Дуда и Зеленский сравнили начало Второй мировой с агрессией России в 2014

Никому в мире нельзя позволять силой изменять границы государств – как это происходило в годы Второй мировой войны, а также и в Украине в 2014 году. Однако и тогда, и сейчас украинские народы идут бок о бок.

Об этом заявили президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский во время брифинга после личной встречи в Варшаве в субботу 31 августа.

На этой же встрече Зеленский предложил Дуде построить на границе мемориал примирения

Дуда подчеркнул, что никому нельзя позволять ни в Европе, ни в мире изменять границы силой, как это произошло в Украине в 2014 году.

Украина должна оставаться свободным суверенным государством, и никто не может нарушать спокойствие и территориальную целостность Украины, особенно в контексте 80-й годовщины начала Второй мировой войны,

– сказал польский президент.

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении напомнил, что 1 сентября 1939 года (день, когда началась Вторая мировая с вторжения германских войск в Польшу) польский народ встал на защиту своей родины от гитлеровских захватчиков.

Тогда бок о бок с поляками стояли и представители украинского народа, в то время граждане Польши. В польском войске сражались тысячи украинцев. Многие из них отдали жизнь в тяжелой борьбе с нацистами и стали жертвами коммунистической тоталитарной системы,

– говорил Зеленский.

Вот и сейчас, спустя 80 лет, Польша помогает Украине защищать ее территориальную целостность. Глава Украины отметил, что поляки делают это даже непосредственно бок о бок с украинскими военными.

Видео брифинга Зеленского и Дуды:

Отметим, что после разговора с Анджеем Дудой Владимир Зеленский должен встретиться с премьером Польши Матеушем Моравецким, маршалом Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.



А 1 сентября Президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Тогда же Владимир Зеленский будет иметь ряд встреч с лидерами других государств, которые также приехали на торжества.