Дуда может не поехать в Израиль на годовщину освобождения Освенцима из-за Путина

Президент Польши Анджей Дуда может отказаться от приглашения Израиля принять участие в чествовании освобождения концлагеря в Освенциме. Среди причин – участие в торжествах президента России Владимира Путина.

Информацию подтвердил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, пишет Polskie Radio.

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Торжества по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря в Освенциме запланированы на 22-23 января в Иерусалиме. Их организует институт "Яд Вашем".

Почему Польша может отказаться от участия в мероприятиях

В стране считают израильские торжества конкурентным мероприятием к тому, который состоится в Польше 27 января.

Также Польшу не удовлетворяет тот факт, что главным спикером, кроме президента Израиля Реувена Ривлина, будет президент России Владимир Путин.

Польский президент также колеблется относительно поездки из-за отсутствия адекватного предложения со стороны Израиля.

Соорганизатором мероприятия является глава МИД Израиля Исраэль Кац, который в прошлом году обвинял Польшу в антисемитизме.

В то же время издание предостерегло, что эта информация пока является неофициальной.

Ранее Щерский в эфире Польского радио подчеркнул, что Дуда может поехать в Израиль на эти торжества, если будет выполнено ожидания польской стороны.

"Очевидно, что сценарий, по которому президент Путин является главным гостем и главным спикером, на самом деле создает ему возможность продолжать эти оскорбительные и лживые тезисы о ходе и причинах Второй мировой войны", – отметил Щерский.

Какими словами Путин разозлил Польшу

24 декабря на расширенной коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "антисемитской свиньей" и "дрянью" и обвинил его в переговорах с Гитлером и согласием с его антисемитскими взглядами.

Путин также добавил, что советские войска пересекли границу Польши только после того, как страна потеряла контроль над ситуацией. Мол, в тот момент власть Польши "была уже где-то на польско-румынской границе" и "разговаривать на эту тему было не с кем".

Как отреагировали в Польше