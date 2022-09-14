Позавчора, 12 вересня, суд обрав запобіжний захід колишньому очільнику Служби Безпеки Харківщини. У ефірі національного телемарафону спікерка ДБР Тетяна Сап'ян повідомила, що опісля Дудін намагався відбілити свою репутацію.
Читайте також СБУ затримала у Запоріжжі агентку фсб з позивним "007": їй повідомили про підозру
Планував повпливати на думку людей
Коли Роман Дудін дізнався, що проти нього готується підозра та кримінальне провадження, він почав у соцмережах розміщувати сумнівні відео з роздумами. Представниця Державного бюро розслідувань Сап'ян заявила, що у такий спосіб він планував "піти на випередження" та вийти сухим з води.
Цими відео він хотів зманіпулювати свідомістю людей та дискредитувати органи державної влади,
– зазначила спікерка.
Також жінка наголосила, що в умовах війни варто довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Що потрібно знати про підозру ексголові СБУ Харківщини
Важливо також, що Сап'ян в ефірі телемарафону сказала, що ДБР знає всі подробиці справи Дудіна, однак це є таємницею досудового розслідування. Наразі з відкритих джерел відомо таке:
- 11 вересня Романа Дудіна затримали та оголосили йому підозру;
- наступного дня суд обрав запобіжний захід – утримання під вартою;
- чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення;
- ексначальника звинувачують у державній зраді, а також самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану.
Варте уваги – СБУ затримала російських агентів на Миколаївщині: дивіться відео