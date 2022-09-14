Дудін хотів відбілити свою репутацію, – ДБР про підозру ексголові СБУ Харківщини

14 сентября 2022 , 14:21

Підозрюваний у державній зраді Роман Дудін намагався дискредитувати органи влади, оскільки хотів уникнути притягення до відповідальності. У недалекому майбутньому ексначальника чекає покарання.

Позавчора, 12 вересня, суд обрав запобіжний захід колишньому очільнику Служби Безпеки Харківщини. У ефірі національного телемарафону спікерка ДБР Тетяна Сап'ян повідомила, що опісля Дудін намагався відбілити свою репутацію. 

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Планував повпливати на думку людей 

Коли Роман Дудін дізнався, що проти нього готується підозра та кримінальне провадження, він почав у соцмережах розміщувати сумнівні відео з роздумами. Представниця Державного бюро розслідувань Сап'ян заявила, що у такий спосіб він планував "піти на випередження" та вийти сухим з води. 

Цими відео він хотів зманіпулювати свідомістю людей та дискредитувати органи державної влади, 
– зазначила спікерка. 

Також жінка наголосила, що в умовах війни варто довіряти лише офіційним джерелам інформації. 

Що потрібно знати про підозру ексголові СБУ Харківщини

Важливо також, що Сап'ян в ефірі телемарафону сказала, що ДБР знає всі подробиці справи Дудіна, однак це є таємницею досудового розслідування. Наразі з відкритих джерел відомо таке: 

  • 11 вересня Романа Дудіна затримали та оголосили йому підозру
  • наступного дня суд обрав запобіжний захід – утримання під вартою;
  • чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення; 
  • ексначальника звинувачують у державній зраді, а також самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану. 

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Автор: Мар'ян-Сергій Чупак