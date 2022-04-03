Ирина Верещук объяснила, что написала этот пост на русском языке для того, чтобы информация лучше дошла до адресатов.

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Верещук обратилась к российским оккупантам

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявило, что всех, кто причастен к пыткам и казням мирных жителей в Украине, в лучшем случае ждет жизнь за решеткой до последнего вздоха.

В то же время Верещук обратилась к тем россиянам, которые еще не совершали преступлений против гражданских и пленных в Украине. По ее словам, это российские военные, пока временно на территории Украины и контактирующие с мирными жителями, а также силовики государства-агрессора, контактирующие с украинскими военными и гражданскими, находящимися в плену.

Казни, изнасилование, пытки, издевательства – даже в войне и прежде всего на войне, в этом нет нужды и этому не может быть никакого оправдания,

– подчеркнула Ирина Верещук.

Она подчеркнула, что война рано или поздно закончится и призвала думать о своей жизни после, поскольку в противном случае им придется думать о своей смерти. Ирина Верещук обратилась к российским захватчикам с призывом вести себя так, чтобы им не пришлось искать щель, чтобы куда-нибудь спрятаться на постоянной основе.

Госпожа министр подчеркнула, что сегодня невозможно ничто и никого скрыть, спрятаться нереально. Кроме того, она добавила, что спасать и защищать их никто не будет, в то время как в Украине им этого не забудут и не простят.