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      Думайте об Украине: Садовый подарил Богдану значок с флагом

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      Садовый подарил Богдану значок в виде флага Украины
      Садовый подарил Богдану значок в виде флага Украины / Кадр из видео

      Городской глава Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый подарил главе Администрации Президента Андрею Богдану значок – флаг Украины.

      "Андрей, у Вас есть значок. Это значок партии "Слуга народа"?", – спросил Садовый в эфире программы "Право на власть".

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      Богдан ответил, что этот значок – зеленая точка – остался с инаугурации главы государства Владимира Зеленского.

      Я хочу подарить маленький значок. Это флаг Украины. Думайте об Украине,
      – сказал Садовый и вручил значок Богдану.

      Глава АП в студии сразу же повесил значок на лацкан своего пиджака.

      Андрій Богдан Андрій Садовий значок прапор України думайте про Україну
      Богдан повесил подаренный Садовым значок

      21 мая Садовый отреагировал на назначение Богдана главой Администрации Президента. Лидер "Самопомочи" сказал, что сейчас от Зеленского "ожидают очень "чистых" людей, которые не имеют никакого отношения к любым сомнительным вещам".

      "Я его (Богдана) лично не знаю, но этот шум, который сегодня есть, когда советник Трампа Джулиани, с которыми я лично знаком, поднимает вопрос о Коломойском, а Андрей Богдан является его юристом – это очень большой вопрос", – сказал тогда Садовый.

      Еще ранее мэр Львова озвучил, что от новоизбранного президента прежде всего ожидает разумных назначений на ключевые должности в стране.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Администрация Президента Андрей Богдан Андрей Садовой Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новости Львова
      Источник: 24 канал
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