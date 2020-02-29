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      Думаю, Притула готов к выборам мэра Киева, – Юрчишин

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      Пойдет ли Притула в мэры Киева? / Фото из социальных сетей

      Очередные выборы мэра Киева должны состояться 25 октября 2020 года. Различные социологические группы уже составляют рейтинги, кто может занять эту должность. Среди лидеров есть и известный шоумен Сергей Притула.

      Депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин в интервью 24 каналу сказал, что очень надеется, что известный телеведущий примет участие в этом.

      Обратите внимание! У кого наибольшие шансы стать следующим мэром Киева

      "Однако ответить на этот вопрос может сам Притула. Ибо участие в кампании – это всегда персональное решение", – подчеркнул он.

      Мне кажется, что он вполне готов к этому,
      – сказал Юрчишин.

      К слову, согласно исследованиям социологической группы "Рейтинг", Сергею Притуле доверяют 35% киевлян, однако 39% – не доверяют. Такой же процент доверия киевляне выразили Виталию Кличко, однако не доверяют ему – 55%. У Дмитрия Гордона 32% против 48% соответственно.

      Что известно о Сергее Притуле?Известный украинский телеведущий и основатель юмористического проекта "Варьяты-шоу" и волонтер.

      В 2019 году был кандидатом в народные депутаты от фракции "Голос" на парламентских выборах. Однако в парламент так и не попал, потому что партия Святослава Вакарчука набрала менее 6%.

      Смотрите полное интервью с Ярославом Юрчишиным:

       

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      29 февраля
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Партия Голос Сергей Притула Ярослав Юрчишин Местные выборы 2020 Новости Киева
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