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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Думаю, внутри я чернокожая, – Ани Лорак

761 Читати новину українською
Ани Лорак
Ани Лорак / Фото из открытых источников

Украинская исполнительница Ани Лорак, которая живет и активно выступает в РФ, побывала на шоу российского ведущего Ивана Урганта.

Большую часть эфира исполнительница Ани Лорак рассказывала о своем новом шоу "Дива", которое она вскоре покажет в Москве. По ее словам, декорации во время выступления будут меняться 20 раз.

Но российского ведущего заинтересовало другое — как к ее откровенным образам на сцене, в частности, боди относится муж.

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"Это какие-то старые предубеждения. Ему нравится, когда я сексуальная, красивая. Когда я надеваю платье в пол, он говорит: что ты нацепила? Наоборот — он современный молодой человек, и ему нравится жить в ногу со временем. Он смотрит мировые шоу и поддерживает", — отметила Каролина.

Ани Лорак добавила, что ориентируется на уровень мировых звезд.

В своем шоу я пою хит Уитни Хьюстон "I will aiways love you". И вообще думаю, что внутри я чернокожая,
— заявила исполнительница.

Ані Лорак відвідала шоу російського ведучого Івана Урганта

Ани Лорак посетила шоу российского ведущего Ивана Урганта

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости России Музыка Ани Лорак
Источник: 24 Канал
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