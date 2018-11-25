"Думают о том, чтобы понравиться США": у Путина отметились заявлением по "Северному потоку 2"

В Кремле сделали новое заявление по поводу санкций против России из-за строительства "Северного потока-2". Теперь там утверждают, что противники проекта "просто поддерживают любые антироссийские шаги США".

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

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По мнению российского министра, противники строительства "Северного потока-2" думают о том, "как угодить антироссийским кругам".

Те, кто просто ради проявления союзнической, ложно понятой солидарности поддерживают любые антироссийские шаги, думают, прежде всего, о том, чтобы понравиться США ,

– подчеркнул Лавров.

При этом он уточнил, что речь идет не так о приверженности к Соединенным Штатам, как об антироссийских кругах. Они якобы пытаются испортить "любые конструктивные начинания" во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона.

Напомним, недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег, что после завершения строительства газопровода "Северный поток-2" ничто не остановит Россию от дальнейшей агрессии против Украины. Зато у Путина такие высказывания Моравецкого назвали "неудачной инсинуацией".

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа. Однако Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.