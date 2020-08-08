16-летний Андрей Закутный вместе с отцом отправились в длительную поездку, чтобы посетить 65 стран. У парня – гемофилия – нарушение свертываемости крови. Однако путешественники стремятся доказать, что болезнь не может помешать жить полноценно.

У них есть и благотворительную цель – сбор средств на строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью. Уже преодолели первые 6 тысяч километров. Об удивительной истории путешественников – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Уже 2 месяца Андрей с отцом путешествуют по Украине. В детстве парень и не мечтал о таких поездках, у него с рождения гемофилия – нарушение свертываемости крови – так как долго считал, что будет лишен полноценной жизни.

Это какие-то внутренние комплексы, они есть почти у каждого человека с инвалидностью до определенного периода, когда человек может сломать эти стереотипы, собственные комплексы связанные с чем-то, он становится полноценным человеком,

– рассказал путешественник Андрей Закутный.

Путешественники выехали из Мукачева 2 июня. Уже преодолели 6 тысяч километров. Напаковали и необходимых вещей – палатку, спальные мешки, одежду и даже удочки.

В планах – посетить 65 стран

Украина – это начало путешествия. Путешественники планируют посетить 65 стран мира. Своей поездкой хотят доказать, что люди с инвалидностью могут жить полноценно. Параллельно ищут благотворителей, чтобы помочь реабилитироваться людям с такими диагнозами.

Кроме психологических факторов, есть и физиологические, анатомические. Это может помешать. Для этого нужна наша главная цель – это сбор средств для реабилитационного центра таких детей с такими формами инвалидности,

– отметил Андрей.

Черкассы – один из последних украинских городов, которые посетят путешественники, далее отправятся за границу. Во время путешествия планируют преодолеть 95 тысяч километров.

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