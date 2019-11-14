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      Думал, что посыпятся лампы, – Безсмертный рассказал, как Порошенко хотел встретиться с Путиным

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      Встреча нормандской четверки
      Встреча нормандской четверки / apostrophe.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский хочет тет-а-тет встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в Казахстане.

      В прямом эфире 24 канала экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Безсмертный объяснил, что такое желание нормальное и вспомнил историю с бывшим президентом.

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      "Мне пришлось этот самый момент переживать с президентом Петром Порошенко. Происходило совещание, на котором сидело все руководство государства. И тут президент Порошенко начинает требовать в протоколе записать необходимость переговоров 2 октября. Не в рамках "нормандских переговоров", а тет-а-тет с Путиным", – рассказал дипломат, отметив, что это было в 2015 году.

      Я ему сказал, что категорически против такого разговора. Как вы представляете себе это? С чем вы будете говорить? Реакция была такая, что я думал, что посыпатся лампы. Надо отдать должное тому, что он сорвался. Я Петра Порошенко знаю давно, но таким я его не видел. Я называл его господин Президент, хотя мог сказать "ты",
      – отметил Безсмертный.

      "И буквально через минут 40 он приглашает меня и сидит уже только военное руководство страны – начальник Генштаба, министр обороны и глава СБУ. И я вижу совсем другой разговор. В протоколе такая встреча не числилась, но разговор был. Это не была игра на публику . Это было определенное непонимание ситуации, которая складывается и то, что ты хочешь от нее", – вспомнил экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске.

      В Зеркальном зале, где проходят встречи, есть четыре выхода. Все вышли, они зашли в угол и они (Петр Порошенко и Владимир Путин – "24") имели разговор об освобождении Надежды Савченко. Я понимаю этот мотив, я слышал разговор президентов. Я понимаю это вдохновение,
      – отметил Безсмертный.

      Когда состоится встреча в нормандском формате?
      В "нормандскую четверку" входят президенты Украины, России, Франции и Германии. Они планируют встретиться в Париже. По словам Пристайко, дата уже есть, впрочем, ответа России до сих пор ждут.

      Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал, что встреча состоится после разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Еще одним условием было подписание формулы Штайнмайера. Во всех населенных пунктах разведение уже завершилось, поэтому конец ноября для встречи в нормандском формате выглядит достаточно реальной датой.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Нормандский формат Роман Бессмертный Владимир Путин Петр Порошенко
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