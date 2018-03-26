"Душ Сарко": почему экс-президент Франции находится под следствием, а украинские лидеры – нет?

Для нашей страны, где заветы Ли Куан Ю (который, как известно, призвал правителя посадить трех ближайших друзей) принципиально не выполняются, новость об уголовном производстве в отношении экс-президента Франции Николя Саркози может быть и поучительной и такой, которая вызывает искреннюю зависть.

Ведь наши бывшие чиновники остаются нетронутыми – что бы ни творили они в прошлом и какими бы грехами себя не запятнали. Но о них – позже, сначала – о Саркози.

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Ад для Николя

Как известно, Николя Саркози возглавлял Францию ​​с 2007-го по 2012-й год. Украинцам он запомнился прежде всего ярой пророссийской позицией – в частности тем, что в 2015 году поддержал аннексию Крыма Россией. Он заявил, что Украина должна "быть мостом между Россией и Европой" и "ее назначением не является членство в Евросоюзе". В том же году депутаты из партии Саркози ( "Союз за народное движение») посетили оккупированный Крым и призвали снять санкции против России, что стало настоящим скандалом. Поступок депутатов был осужден даже МИД Франции. Однако Саркози не только поддержал демарш однопартийцев, но и не исключил, что сам в будущем поедет в Крым.

Николя Саркози, который утверждал, что Россия аннексировала Крым на законных основаниях, стал фигурантом уголовного производства

Впрочем, теперь у него, похоже, другие заботы. 20 марта французская полиция задержала экс-президента в рамках расследования возможного незаконного финансирования его предвыборной кампании в 2007 году. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на близкий к расследованию источник. Согласно информации газеты Le Monde, политик был взят под стражу в помещениях судебной полиции в Нантере, куда его вызвали в рамках следствия.

В свою очередь, портал Mediapart отмечает, что бывшему президенту могут предъявить обвинение в коррупции, торговли политическим влиянием, растрате госсредств, а также в уклонении от уплаты налогов. Но прежде всего речь идет о деле относительно возможного незаконного финансирования избирательной кампании Саркози из средств лидера Ливии Муаммара Каддафи, свергнутого и убитого в 2011 году.

Экс-президента Франции обвиняют в получении незаконного финансирования избирательной кампании из рук бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи

Подробно о деле Саркози пишет Телеграмм-канал "Файна Франция", который специализируется на актуальных новостях из этой страны. "Еще до возбуждения уголовного дела, в 2012 году, СМИ обнародовали официальный документ ливийского режима Каддафи, согласно которому Ливия дала согласие выделить 50 миллионов евро на президентскую кампанию Николя Саркози 2007 года".

В 2016 году франко-ливанский предприниматель Зияд Такиедин заявил, что передал 5 миллионов евро наличными сначала руководителю кабинета Саркози Клоду Геяну, а потом и самому Саркози, который тогда возглавлял МВД. Эти показания подтвердили, что в 2012-м говорил бывший шеф военной разведки Ливии Абдалла Сенуси, и то, что содержали записи бывшего министра нефтяной промышленности Ливии Шукри Ганема, который подозрительно "вовремя" умер в 2012 году. Недавно сотрудники центрального антикоррупционного отделения полиции (OCLCIFF) передали следователям отчет, в котором они прописали движение наличных средств на финансирование кампании Саркози.

А в январе этого года в Лондоне был задержан финпосредник, близкий к французским правым – Александр Джури.

"Франция выдала на него европейский ордер на арест. Следователи считают, что Джури был владельцем виллы на Лазурном побережье, проданной по завышенной цене фонда Башира Салеха, бывшего казначея режима Каддафи, объявленного в международный розыск. А в феврале Салех получил пулевое ранение в ЮАР ", – рассказывает "Файна Франция".

И напоминает: "1 июня 2014-го Николя Саркози стал первым в истории Франции экс-президентом, задержанным для допроса. Правда, по другому делу – злоупотребление должностью и разглашение тайны следствия. Следователи считают, что Саркози пытался получить секретные данные в еще одном своей деле, а именно – о финансировании его кампании совладелицей L'Orteal Лилиан Бетанкур. Следователи подозревают, что Саркози со своим адвокатом пытались получить секретную информацию через прокурора Жильбера Азибера в обмен на обещание ему престижной судебной должности в Монако ".

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Поэтому Николя Саркози были предъявлены обвинения по статьям "пассивная коррупция" (получение взяток), "нелегальное финансировании предвыборной кампании" и "нелегальное получение и владение государственными средствами". По французским законам, Саркози могут ограничить в контактах, прежде всего запретив ему общаться с другими фигурантами дела. Также Саркози может быть запрещено покидать территорию страны, отправлять и получать денежные переводы. Сам экс-президент заявил судьям о безосновательности выдвинутых в его адрес обвинений.

Меня обвинили без каких-либо материальных доказательств на основании заявлений господина Каддафи, его сына, его племянника, его кузена, его официального представителя, его бывшего министра, а также по заявлениям господина Такиедина, о котором известно, что он многократно получал деньги от ливийского государства . Я бы сказал, что он грабил ливийское государство. Относительно господина Такиедина хотел бы вам напомнить, что он не подтверждает ни одной встречи со мной за период с 2005-го по 2011-й года,

– подчеркнул Саркози.

"Эта клевета превратила мою жизнь в ад", – резюмировал он.

"Непоседливые" президенты

А тем временем, пока Николя Саркози страдает во Франции, в Украине ее политический истеблишмент наслаждается жизнью. Даже экс-президент Виктор Янукович, который находится в "изгнании" за российской границей и которого заочно судят в Украине, не падает духом и не исключает своего возвращения на Родину.

Что же касается, например, двух других бывших президентов Украины – Кравчука и Ющенко, то в свое время тоже пытались привлечь к ответственности, но, как не сложно догадаться, вполне безуспешно. Причем Кравчука, который уже более двадцати лет не является главой государства, отдать под суд хотели совсем недавно – в 2015-м. Депутат от Радикальной партии Артем Витко нашел для этого "подходящую причину" – отказ Кравчука от ядерного оружия. Об этом Витко написал депутатский запрос, который тогдашний председатель Верховной Рады Владимир Гройсман передал тогдашнему генпрокурору Виктору Шокину. На этом, собственно, дело и умерло.

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А вот Ющенко хотели посадить еще якобы в 1994-м – за 10 лет до его президентства. Тогдашнему заместителю председателя правления банка "Украина" инкриминировали растрату значительной суммы средств – так, по крайней мере, утверждает председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, где встретил соответствующее постановление ГПУ за 1994 год.

Также Ющенко можно было бы судить за лжесвидетельство по "газовому делу" Юлии Тимошенко. В свое время на эту тему теоретизировал лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко. Он напомнил, что по состоянию на 31 декабря 2008 года российская сторона была готова подписать с Украиной соглашение о поставках газа по цене около 250 долларов за тысячу кубов. Но Виктор Ющенко дал команду главе НАК "Нафтогаз" это соглашение не подписывать.

После этого Путин заломил цену фактически в 400 долларов. Ющенко тогда поехал кататься на лыжах куда-то на Прикарпатье. Более десятка стран Европы оказались без тепла, люди мерзли в своих квартирах. Было сумасшедшее давление на Украину со стороны и Европы, и России, и это был уже вынужденный шаг – подписание договора, спровоцированное действиями президента Ющенко,

– утверждал Гриценко.

Но все это – мелочи по сравнению с тем, что инкриминировали второму президенту Украины Леониду Кучме. Излишне напоминать, что именно его имя фигурировало в "кассетном скандале" и в подозрениях, связанных с возможным заказом Кучмой убийства оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе. Подозрения спровоцировали протестную акцию "Украина без Кучмы", в результате которой в независимой Украине появились первые политзаключенные. Годы спустя непосредственный исполнитель преступления – бывший генерал МВД Алексей Пукач – прямо указал на Кучму как на "автора" убийства Гонгадзе. Однако и это не повлияло на судьбу экс- "гаранта" – дело Гонгадзе до сих пор считается нераскрытым, а его потенциальный фигурант достаточно неплохо чувствует себя в статусе почетного пенсионера и участника минских переговоров.

Кравчука хотели посадить за сдачу ядерного оружия, Кучму – за причастность к убийству Гонгадзе, Ющенко – за газовые соглашения с Россией. Однако все отделались "легким испугом"

Правда, однажды Леониду Даниловичу таки пришлось поволноваться. Это было в 2010 году, когда первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин – на основании показаний Пукача и пленок Мельниченко – возбудил против экс-президента уголовное дело по ч.3 ст. 166 Уголовного кодекса Украины ( "превышение власти и служебных полномочий"). Сам Кузьмин впоследствии рассказывал, что за закрытие производства зять Кучмы бизнесмен Виктор Пинчук заплатил неслыханно крупную взятку – один миллиард долларов.

Что же касается действующего главы государства, то хотя призывы объявить импичмент Петру Порошенко и звучат, то весьма сомнительно, что что-то помешает ему добыть отведенный законом президентский срок. И даже претендовать на второй срок. Ведь уголовное дело против бывших чиновников в Украине может быть возбуждено только в одном случае: если последние оказались в оппозиционном лагере и, находясь там, или сильно мешают действующим властям, или соблазняют их к мести. Так было в случае с Юлией Тимошенко и Юрием Луценко – безотносительно к тому, какими были их действия, этих людей отправили за решетку, исходя из личных антипатий.

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